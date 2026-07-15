Ferro Velho interditado - Foto: Reprodução

Ferro Velho interditado Foto: Reprodução

Publicado 15/07/2026 16:57

Dois ferros-velhos irregulares foram interditados pelo Detran RJ nesta terça-feira (14), durante uma operação realizada no bairro de Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. Durante a fiscalização, os agentes encontraram motores com numeração raspada, uma placa de veículo roubado e ainda constataram irregularidades ambientais nos dois estabelecimentos.

A ação foi realizada pela Operação Desmonte, coordenada pelo Detran RJ. Em um dos comércios, os fiscais localizaram dois motores de automóveis com a numeração de identificação raspada. No outro ferro-velho, foi encontrada uma placa pertencente a um veículo com registro de roubo.

Segundo o Detran, os proprietários dos estabelecimentos serão encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos.

A fiscalização também constatou que os dois ferros-velhos funcionavam sem registro junto ao Detran RJ e não possuíam o cadastro obrigatório das peças comercializadas.

Além das irregularidades relacionadas à atividade, agentes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) identificaram potencial risco ambiental nos dois estabelecimentos.

O Detran RJ informou que denúncias sobre ferros-velhos irregulares podem ser feitas pelo e-mail denuncia.desmonte@detran.rj.gov.br ou pelo telefone (21) 2253-1177, do Disque Denúncia.