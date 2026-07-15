Animal foi encontrado debilitado em um terrenoFoto: Reprodução
Cão em situação de abandono é resgatado no bairro Cajueiro, em Cabo Frio
Animal foi encontrado debilitado em um terreno, recebeu atendimento veterinário e será disponibilizado para adoção
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Homem é preso com moto suspeita de adulteração em Unamar, no segundo distrito de Cabo Frio
Polícia foi acionada para verificar uma discussão com denúncia de homem armado, mas acabou encontrando uma motocicleta com indícios de adulteração na placa
Detran interdita dois ferros-velhos irregulares em Cabo Frio
Operação em Unamar encontrou motores com numeração raspada, placa de veículo roubado e identificou irregularidades ambientais
Novo armamento de menor potencial letal da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio é apresentado para a população
Equipamento, considerado uma novidade na segurança pública municipal do Brasil, será utilizado após treinamento dos agentes para atuação em ocorrências
Projeto Cabo Frio Mais Esporte abre inscrições para aulas de tênis de mesa
Atividades serão realizadas no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto e contemplam crianças e adolescentes de 7 a 17 anos
Dupla armada invade loja de material de construção em Cabo Frio
Crime aconteceu na tarde de sábado (11), na Rua das Pacas, em Tamoios. Proprietário e funcionária foram rendidos durante a ação
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