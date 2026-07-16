Animais resgatados foram encaminhados para reabilitação - Foto: Reprodução

Animais resgatados foram encaminhados para reabilitaçãoFoto: Reprodução

Publicado 16/07/2026 12:35

O Instituto Albatroz resgatou 20 pinguins-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus) vivos desde o início da temporada de migração, em meados de junho, nas praias de Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

Após o resgate, os animais foram encaminhados ao Centro de Reabilitação e Despetrolização (CRD) da instituição, em Araruama. O Instituto executa o Projeto de Monitoramento de Praias das Bacias de Campos e Espírito Santo (PMP-BC/ES), realizado como exigência do licenciamento ambiental federal conduzido pelo Ibama.

Entre junho e outubro, os pinguins-de-Magalhães deixam a Patagônia em busca de alimento e águas mais quentes. Durante esse período, alguns animais chegam às praias após o deslocamento, podendo estar debilitados ou com hipotermia.

Ao encontrar pinguins vivos ou mortos na faixa de areia, a orientação é acionar o Projeto de Monitoramento de Praias pelo telefone 0800 991 4800. O mesmo procedimento deve ser adotado em casos envolvendo tartarugas marinhas, outras aves marinhas e mamíferos marinhos.

A recomendação é que a população não tente devolver os animais ao mar, alimentá-los ou tocá-los.

“Não os coloque em recipientes com água ou gelo, pois eles já estão sofrendo com o frio. É fundamental ressaltar a importância de não tirar fotos com animais encontrados na natureza, especialmente aqueles que estão feridos ou debilitados. Esses animais já estão experienciando altos níveis de medo e ansiedade, e manipulá-los para fotos pode, não apenas intensificar essas sensações, como também agravar quaisquer ferimentos que possam ter”, orienta a médica veterinária do Instituto Albatroz, Daphne Goldberg.

Nos casos em que os pinguins estiverem nadando, a orientação é não se aproximar, pois o animal pode estar descansando, se alimentando ou tentando sair da água.

O Instituto Albatroz mantém um Centro de Visitação em Cabo Frio e realiza o monitoramento diário de 25 praias distribuídas por 54 quilômetros de litoral entre Cabo Frio, Búzios e parte de Arraial do Cabo. O trabalho é feito por técnicos e monitores, a pé e com o uso de quadriciclos.

O Projeto de Monitoramento de Praias atende às condicionantes do licenciamento ambiental federal das atividades da Petrobras relacionadas à produção e ao escoamento de petróleo e gás natural.

O telefone para acionamento do Projeto de Monitoramento de Praias na Região dos Lagos é 0800 991 4800.