Edição passada do Festival Jazz São Benedito - Foto: Reprodução

Edição passada do Festival Jazz São Benedito Foto: Reprodução

Publicado 16/07/2026 12:42

O festival Jazz São Benedito começa nesta sexta-feira (17), no bairro da Passagem, em Cabo Frio. O evento segue até domingo (19) e reúne artistas locais e nacionais em apresentações distribuídas entre os palcos “Entre Bares” e “São Benedito”.

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, comentou sobre a programação preparada para o mês de julho e a realização do festival.

“O Jazz São Benedito, mais uma vez, chega ao coração do bairro da Passagem, sendo uma alegria ver esse local histórico e tão importante para o desenvolvimento cultural e econômico de Cabo Frio ser movimentado com grandes apresentações musicais. Ano passado já foi um sucesso e nosso desejo é que novamente esse êxito se repita. O mês de julho ainda guarda muitos eventos em Cabo Frio, diversos e para todos os públicos”, disse o prefeito.

Os palcos “Entre Bares” e “São Benedito” foram montados, respectivamente, no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco e Almirante Barroso, e no Largo de São Benedito. As estruturas foram projetadas em formato de 360 graus para permitir a visualização das apresentações de diferentes pontos.

Na sexta-feira (17), a programação começa às 19h no palco Entre Bares, com apresentações de Música Sem Frescura e Ju Feliciano. Em seguida, sobe ao palco Ramiro Farb. No palco São Benedito, os shows têm início às 20h15 com Gabriel Leite, seguido por Alma Thomas e Liah Soares.

No sábado (18), o palco Entre Bares recebe Luma e Boteco Chic às 19h. Na sequência, ocorre a apresentação do Angel Duarte Jazz Quartet. No palco São Benedito, Glaucus Linx se apresenta às 20h30, seguido por Léo Gandelman, às 22h.

O encerramento do festival será no domingo (19). No palco Entre Bares, Brenda Jackson e Juancho Huenulef se apresentam a partir das 18h, seguidos por Gabriel Fiorito Blues Session. No palco São Benedito, Celso Fonseca sobe ao palco às 19h e Ramiro Farb encerra a programação às 20h30.