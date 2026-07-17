Imagens feitas no local mostram uma das vítimas caída no chão - Foto: Reprodução

Imagens feitas no local mostram uma das vítimas caída no chãoFoto: Reprodução

Publicado 17/07/2026 17:36

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente registrado na tarde desta quinta-feira (16) na Rua Porto Alegre, próximo ao cruzamento com a Rua Salvador, em Cabo Frio. Segundo informações iniciais, a ocorrência envolve uma motocicleta.

Imagens feitas no local mostram uma das vítimas caída no chão, enquanto outra permanece sentada na via aguardando atendimento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e presta socorro às vítimas. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos nem sobre as circunstâncias do acidente.

Moradores da região afirmam que a Rua Porto Alegre é um trecho onde acidentes são frequentes e pedem mais atenção dos motoristas que trafegam pela via.