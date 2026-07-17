Moto clanada apreendidaFoto: Reprodução

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Renata Cristiane
Uma motocicleta clonada que havia sido retirada de forma irregular do pátio da Prefeitura de Cabo Frio foi apreendida na manhã desta quinta-feira (16), na Travessa Assembleia, no bairro Jardim Esperança. A ação aconteceu após informações repassadas pela Guarda Municipal, que indicavam a localização do veículo.
Durante as buscas, policiais encontraram a motocicleta estacionada na localidade conhecida como Valão. O homem que estava com o veículo informou que havia comprado a moto de outro suspeito e que a retirada do depósito municipal teria sido feita por intermédio de um despachante.
O caso foi acompanhado por um policial civil da 126ª Delegacia de Polícia, responsável pela investigação. O possuidor da motocicleta foi conduzido à unidade e passou a responder por receptação culposa, sendo liberado em seguida. Já o homem apontado como vendedor do veículo se apresentou na delegacia, foi autuado por receptação dolosa e permaneceu preso. O despachante também compareceu à 126ª DP, onde respondeu por falsificação de documento público e foi liberado.
A motocicleta apreendida permaneceu na 126ª DP. Segundo a investigação, o veículo era clonado e utilizava os dados de uma moto registrada em Nova Odessa (SP). O verdadeiro proprietário informou à polícia que continuava com a motocicleta original, mas recebeu uma notificação de infração de trânsito registrada em Cabo Frio, o que o levou a registrar ocorrência e revelou a existência do veículo clonado.