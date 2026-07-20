Maria das Graças Marques Coutinho - Reprodução

Maria das Graças Marques CoutinhoReprodução

Publicado 20/07/2026 16:38

Cabo Frio - O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã deste sábado (18) em uma área de mata na Praia do Peró, em Cabo Frio. A vítima foi identificada como Maria das Graças Marques Coutinho, de 60 anos, moradora do bairro Jacaré, que estava desaparecida havia cerca de cinco dias, segundo familiares.

Conhecida por vender toalhas pelas ruas da cidade, Maria morava com o filho e, de acordo com a família, sofria de crises epilépticas. Os parentes relataram que, em alguns momentos, ela saía de casa desorientada, o que aumentou a preocupação durante o período em que permaneceu desaparecida.

Após a localização do corpo, equipes do Corpo de Bombeiros e da perícia estiveram no local para realizar os procedimentos necessários. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

A causa da morte ainda não foi confirmada e depende do resultado dos exames periciais. O caso é investigado pela 126ª Delegacia de Polícia, que busca esclarecer as circunstâncias da morte.