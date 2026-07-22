Iniciativa oferece formação e mentoria, possibilitando que as mulheres tenham o plano de negócios atualizadoDivulgação
A iniciativa foi criada para atender mulheres em diferentes momentos da jornada empreendedora. As vagas são destinadas tanto àquelas que trabalham na informalidade e desejam estruturar seus negócios quanto às empreendedoras que já possuem empresa formalizada e buscam crescer de forma mais competitiva. Neste último caso, as participantes terão acesso, além da capacitação, a mentorias individuais com especialistas em negócios.
Com duração de três meses, o percurso formativo será totalmente gratuito e acontecerá de forma presencial, no período noturno, em Nova Iguaçu, com cinco aulas por mês. Ao todo, serão quatro turmas: duas voltadas para empreendedoras informais e duas destinadas às mulheres que já possuem CNPJ.
O projeto pretende impulsionar o empreendedorismo feminino como ferramenta de transformação econômica e social, oferecendo conteúdos sobre gestão, finanças, marketing digital, formalização de empresas, acesso à informação sobre crédito e estratégias para ampliar a competitividade dos pequenos negócios.
“O projeto visa preencher lacunas que, por situações diversas, não foram preenchidas na vida da mulher que, além de empreendedora, é mãe, dona de casa e precisa de ajuda para formalizar seu negócio”, disse a idealizadora do projeto, Laura Fernanda dos Santos.
Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais e residir em Nova Iguaçu. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.elasnocomando.com.br, onde as candidatas deverão preencher o formulário eletrônico.
As empreendedoras informais deverão apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Já as mulheres que possuem empresa formalizada precisarão anexar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e CNPJ.
Serviço:
Elas no Comando
Inscrições: até 13 a 31 de julho
Vagas: 200
Público: Mulheres empreendedoras de Nova Iguaçu, formais e informais, com idade mínima de 18 anos
Inscrições: www.elasnocomando.com.br
Empreendedoras informais: RG e CPF
Empreendedoras formalizadas: RG, CPF, comprovante de residência e CNPJ
Certificação: Certificado do GovPar para participantes com frequência mínima de 75% nas atividades presenciais.
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