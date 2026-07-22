Iniciativa oferece formação e mentoria, possibilitando que as mulheres tenham o plano de negócios atualizado - Divulgação

Iniciativa oferece formação e mentoria, possibilitando que as mulheres tenham o plano de negócios atualizadoDivulgação

Publicado 22/07/2026 16:40





A iniciativa foi criada para atender mulheres em diferentes momentos da jornada empreendedora. As vagas são destinadas tanto àquelas que trabalham na informalidade e desejam estruturar seus negócios quanto às empreendedoras que já possuem empresa formalizada e buscam crescer de forma mais competitiva. Neste último caso, as participantes terão acesso, além da capacitação, a mentorias individuais com especialistas em negócios.



Com duração de três meses, o percurso formativo será totalmente gratuito e acontecerá de forma presencial, no período noturno, em Nova Iguaçu, com cinco aulas por mês. Ao todo, serão quatro turmas: duas voltadas para empreendedoras informais e duas destinadas às mulheres que já possuem CNPJ.



O projeto pretende impulsionar o empreendedorismo feminino como ferramenta de transformação econômica e social, oferecendo conteúdos sobre gestão, finanças, marketing digital, formalização de empresas, acesso à informação sobre crédito e estratégias para ampliar a competitividade dos pequenos negócios.



“O projeto visa preencher lacunas que, por situações diversas, não foram preenchidas na vida da mulher que, além de empreendedora, é mãe, dona de casa e precisa de ajuda para formalizar seu negócio”, disse a idealizadora do projeto, Laura Fernanda dos Santos.



Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais e residir em Nova Iguaçu. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.elasnocomando.com.br, onde as candidatas deverão preencher o formulário eletrônico.



As empreendedoras informais deverão apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Já as mulheres que possuem empresa formalizada precisarão anexar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e CNPJ.



Serviço:

Elas no Comando

Inscrições: até 13 a 31 de julho

Vagas: 200

Público: Mulheres empreendedoras de Nova Iguaçu, formais e informais, com idade mínima de 18 anos

Inscrições: Nova Iguaçu - Empreender, aumentar a renda e fortalecer o negócio próprio. Esses são alguns dos objetivos do “Elas no Comando”, projeto social que abre 200 vagas gratuitas para mulheres de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. As inscrições estarão disponíveis até o dia 31 de julho, por meio do site www.elasnocomando.com.br. A iniciativa foi criada para atender mulheres em diferentes momentos da jornada empreendedora. As vagas são destinadas tanto àquelas que trabalham na informalidade e desejam estruturar seus negócios quanto às empreendedoras que já possuem empresa formalizada e buscam crescer de forma mais competitiva. Neste último caso, as participantes terão acesso, além da capacitação, a mentorias individuais com especialistas em negócios.Com duração de três meses, o percurso formativo será totalmente gratuito e acontecerá de forma presencial, no período noturno, em Nova Iguaçu, com cinco aulas por mês. Ao todo, serão quatro turmas: duas voltadas para empreendedoras informais e duas destinadas às mulheres que já possuem CNPJ.O projeto pretende impulsionar o empreendedorismo feminino como ferramenta de transformação econômica e social, oferecendo conteúdos sobre gestão, finanças, marketing digital, formalização de empresas, acesso à informação sobre crédito e estratégias para ampliar a competitividade dos pequenos negócios.“O projeto visa preencher lacunas que, por situações diversas, não foram preenchidas na vida da mulher que, além de empreendedora, é mãe, dona de casa e precisa de ajuda para formalizar seu negócio”, disse a idealizadora do projeto, Laura Fernanda dos Santos.Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais e residir em Nova Iguaçu. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.elasnocomando.com.br, onde as candidatas deverão preencher o formulário eletrônico.As empreendedoras informais deverão apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Já as mulheres que possuem empresa formalizada precisarão anexar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e CNPJ.Elas no ComandoInscrições: até 13 a 31 de julhoVagas: 200Público: Mulheres empreendedoras de Nova Iguaçu, formais e informais, com idade mínima de 18 anosInscrições: www.elasnocomando.com.br

Documentação:

Empreendedoras informais: RG e CPF

Empreendedoras formalizadas: RG, CPF, comprovante de residência e CNPJ



Curso: duração de três meses, modalidade presencial, cinco aulas por mês, no período noturno.

Certificação: Certificado do GovPar para participantes com frequência mínima de 75% nas atividades presenciais.