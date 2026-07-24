Cabos pertencentes à concessionária TrensRJ foram encontrados escondidos sob materiais recicláveis - Divulgação

Cabos pertencentes à concessionária TrensRJ foram encontrados escondidos sob materiais recicláveisDivulgação

Publicado 24/07/2026 12:38 | Atualizado 24/07/2026 13:07

Nova Iguaçu - Dois homens foram presos em flagrante por receptação qualificada durante uma operação da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), que resultou na apreensão de cabos de cobre furtados da concessionária TrensRJ. A ação foi realizada após investigação conduzida pela especializada.

De acordo com a Polícia Civil, o caminhão abordado havia deixado o município de Seropédica e seguia pela Via Dutra em direção a uma empresa localizada no bairro do Quitungo, na Zona Norte do Rio, onde a carga seria descarregada.

Na vistoria do veículo, os agentes encontraram inicialmente uma carga composta por latas de alumínio e panelas usadas. Entretanto, sob o material reciclável estavam escondidos aproximadamente 50 quilos de cabos de cobre furtados da TrensRJ, além de outros objetos do mesmo metal cuja procedência não foi comprovada.

Ainda segundo a corporação, os ocupantes do caminhão apresentaram notas fiscais consideradas irregulares para justificar o transporte da carga. A documentação e a origem dos demais materiais apreendidos passarão por análise no decorrer das investigações.

Os dois suspeitos foram autuados em flagrante por receptação qualificada. A defesa deles não foi localizada. O espaço permanece à disposição. A DRF informou que as diligências continuam para identificar outras pessoas que possam integrar o esquema de receptação e comercialização de cobre furtado.