Prisão em ferro velho em São Jose do Imbassaí - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

Prisão em ferro velho em São Jose do ImbassaíFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

Publicado 24/07/2026 10:26 | Atualizado 24/07/2026 11:09

Maricá - Agentes da 82ª DP (Centro de Maricá) prenderam um homem em flagrante por receptação de fios de cobre no fim da tarde de quinta-feira (23), no bairro São José do Imbassa. Foram apreendidos mais de 30 quilos de fiação de cobre sem procedência em um ferro-velho que funcionava de forma irregular.

O preso foi identificado como Rivanildo Ribeiro Duarte, proprietário do estabelecimento localizado na Rua Cananéia.

A operação aconteceu durante as investigações sobre um furto registrado no último dia 17 de julho, em uma residência também no bairro de São José do Imbassaí, de onde foram levados fios elétricos, tomadas e estruturas de vidros temperados (tipo blindex). Enquanto aguardavam a realização da perícia técnica no imóvel, os policiais ampliaram as diligências na região e localizaram o ferro-velho clandestino.

Durante a inspeção, os agentes encontraram mais de 30 quilos de fios de cobre descascados e queimados, características comuns de produtos de furtos para dificultar a identificação.

O comerciante afirmou que atua no ramo de compra e venda de sucatas há cerca de 20 anos e confessou adquirir o cobre por aproximadamente R$ 36 o quilo de dependentes químicos que circulam pela região. Ainda de acordo com os policiais, ele admitiu ter conhecimento de que o material era oriundo de furtos recorrentes na cidade.

As investigações apontaram ainda que o proprietário não exigia nota fiscal, documento de identificação ou cadastro dos vendedores, descumprindo as normas administrativas que regulamentam a atividade. A Polícia Civi já havia orientado e notificado o comerciante sobre essas exigências.

Todo o material foi apreendido e encaminhado para a 82ª DP e para a perícia técnica. O comerciante permaneceu preso e à disposição da Justiça, nossa reportagem procurou a defesa do comerciante para escutar a sua versão, porém, não ela não quis falar com a imprensa.