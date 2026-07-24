Prisão em ferro velho em São Jose do ImbassaíFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil
Dono de ferro-velho clandestino é preso em flagrante por receptação de fios de cobre em Maricá
Polícia Civil apreendeu mais de 30 quilos de fiação de cobre e o comerciante admitiu comprar material de suspeitos de furtos na cidade
Agressor de mulher é preso em flagrante por descumprir medida protetiva em Maricá
O acusado foi localizado em um restaurante no bairro da Divinéia após ameaçar a vítima e descumprir decisão judicial
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Maricá eleva índice de alfabetização e supera média do Brasil
Rede municipal atinge 68% de crianças alfabetizadas na idade certa, segundo o Avalia RJ 2026
Maricá promove 3ª etapa do Circuito de Pesca Esportiva
O evento acontece no próximo sábado e domingo na Orla de Bambuí, com competição, circuito infantil, atrações culturais e atividades para toda a família
Suspeito de tentar matar a companheira é preso pela Polícia Civil em Maricá
Investigado por homicídio qualificado foi localizado por agentes da 132ª DP de Arraial do Cabo após trabalho de inteligência
Maricá recebe Campeonato Estadual de Kung Fu próximo sábado
Competição na Arena Itaipuaçu apresenta disputas em seis modalidades e fortalece o calendário esportivo do município
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