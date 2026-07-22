Arena Itaipuaçu recebe campeonato de Kung Fu - Foto; Divulgação

Arena Itaipuaçu recebe campeonato de Kung FuFoto; Divulgação

Publicado 22/07/2026 10:30 | Atualizado 22/07/2026 10:31

Maricá - A Prefeitura de Maricá apoia o 31º Campeonato Estadual de Kung Fu Wushu, que acontece neste sábado (25), na Arena Itaipuaçu. O evento é aberto ao público e reunirá atletas de diversos municípios do Rio de Janeiro em disputas que valorizam a tradição, a técnica e o espírito esportivo das artes marciais chinesas.

A competição contará com apresentações e disputas nas modalidades Taijiquan, Shuaijiao, Sanda, Taolu Esportivo, Taolu Tradicional e Qigong-Saúde, sendo uma oportunidade para admiradores do Kung Fu Wushu acompanharem no município uma das principais competições da modalidade.

"Apoiar eventos como esse fortalece o calendário esportivo da cidade, movimenta nossos equipamentos públicos e aproxima a população de diferentes práticas esportivas”, afirmou o secretário de Esportes, Filipe Bittencourt.