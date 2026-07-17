Luciano Rangel Júnior retorna à Câmara de Maricá - Foto: Jornal O Dia

Luciano Rangel Júnior retorna à Câmara de MaricáFoto: Jornal O Dia

Publicado 17/07/2026 11:51

Maricá - Luciano Rangel Júnior (PDT) tomou posse como vereador de Maricá na manhã da última terça-feira (14), em cerimônia realizada no Gabinete da Presidência da Câmara Municipal. O parlamentar retorna ao Legislativo para exercer seu quarto mandato, assumindo a vaga aberta após o licenciamento do vereador Marco Ebenezer Oliveira Borges (PDT), que deixou o cargo para assumir a Secretaria Municipal de Igualdade.

A solenidade foi conduzida pelo presidente da Câmara, vereador Aldair Nunes Elias, e marcou o compromisso oficial de Luciano com o mandato. Após prestar juramento previsto na Lei Orgânica do Município, ele foi declarado empossado e passou a exercer imediatamente as funções parlamentares.

Luciano havia sido eleito como suplente nas eleições municipais de 2024 e foi convocado para ocupar a cadeira após a mudança de Marco Ebenezer para o Executivo municipal.

Nome tradicional da política maricaense, Luciano Rangel Júnior volta ao Parlamento levando na bagagem décadas de atuação na vida pública. Aos 51 anos, ele já presidiu a Câmara Municipal por quatro anos e, em uma de suas eleições, entrou para a história ao conquistar a maior votação já registrada para um vereador no município.

Sua trajetória política também carrega o legado familiar. Filho do ex-prefeito Luciano Rangel e neto do ex-prefeito Arthurzindo Rangel, ele representa uma das famílias mais tradicionais da política de Maricá, com participação em diferentes momentos da administração pública da cidade.

Ao assumir o mandato, Luciano destacou a responsabilidade de retornar ao Legislativo e afirmou que pretende contribuir para o desenvolvimento do município em parceria com a administração municipal.

“Primeiramente, quero agradecer ao prefeito Washington Quaquá pela confiança e dizer que pretendo dar continuidade ao meu trabalho, honrando a história política da minha família em Maricá. Com a experiência e o amadurecimento que adquiri ao longo dos anos, estou pronto para, ao lado do prefeito, desenvolver grandes projetos em benefício do município”, afirmou o vereador.

Com a posse, a Câmara Municipal passa a contar novamente com um parlamentar experiente, que retorna ao plenário em um momento de reorganização da composição da Casa após mudanças promovidas pela gestão municipal.