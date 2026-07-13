Circuito rural de Itaocaia Valley - Foto: Clarildo Menezes

Circuito rural de Itaocaia ValleyFoto: Clarildo Menezes

Publicado 13/07/2026 11:17 | Atualizado 13/07/2026 11:22

Maricá - A Prefeitura de Maricá realizou neste domingo (12), no circuito rural de Itaocaia Valley, em Itaipuaçu, a edição julina do Curta Itaocaia, iniciativa que integra turismo, cultura e valorização das potencialidades da região. A programação reuniu gastronomia, artesanato e produtos orgânicos cultivados por empreendedores locais.

Promovido pela Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, o evento reuniu centenas de moradores e visitantes para um dia de experiências com trilhas, música ao vivo, visitas guiadas pela região de Itaocaia, além da oportunidade de conhecer atrativos naturais e pontos de interesse do circuito rural.

A secretária de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, Júlia Britto, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento do turismo e da economia local.

“O Curta Itaocaia representa uma oportunidade de apresentar as potencialidades de uma região que reúne natureza, cultura, gastronomia e produção local. Nosso objetivo é criar experiências que incentivem o turismo, valorizem os empreendedores e fortaleçam cada vez mais Maricá como destino turístico”, afirmou.

Moradora de Itaocaia Valley, Janete Gusmão participou da programação e ressaltou a importância da iniciativa para aproximar a comunidade e valorizar a identidade local. “Como moradora de Itaocaia, fico muito feliz em ver um evento que valoriza a nossa região, a nossa cultura e as pessoas que trabalham aqui. É uma oportunidade de reunir a comunidade, receber visitantes e mostrar as belezas que fazem parte do nosso dia a dia”, destacou.

Realizado em diferentes espaços de Itaocaia Valley, o Curta Itaocaia promove experiências que valorizam as belezas naturais, a cultura local e os empreendedores da região, estimulando a circulação de visitantes e o desenvolvimento do turismo no bairro.