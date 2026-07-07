Diego Quaquá quer união entre as forças políticas progressistas para consolidar um projeto de reconstrução do estado - Foto: Divulgação

Diego Quaquá quer união entre as forças políticas progressistas para consolidar um projeto de reconstrução do estado Foto: Divulgação

Publicado 07/07/2026 16:17

Maricá - O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), Diego Quaquá, reafirmou a importância da construção de uma ampla unidade política para as eleições de 2026 no estado do Rio de Janeiro. Segundo ele, o fortalecimento de um projeto coletivo será fundamental para enfrentar a extrema direita e recolocar o estado no caminho do desenvolvimento econômico e da justiça social.

O presidente do PT-RJ, destacou que a chapa, que deve ser definida nesta quarta-feira (08), formada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição, por Eduardo Paes como candidato ao Governo do Estado e pelos deputados federais Benedita da Silva e Pedro Paulo para as duas vagas ao Senado representa um compromisso com a democracia, a defesa dos trabalhadores e a retomada de políticas públicas voltadas ao crescimento do Rio de Janeiro.

Como presidente estadual do PT e pré-candidato a deputado federal, Diego Quaquá afirmou que seu papel é contribuir para a organização e fortalecimento desse projeto político em todo o estado.

"Estamos construindo uma frente ampla, baseada no diálogo, na responsabilidade e na unidade. O Rio de Janeiro precisa de um projeto que coloque as pessoas em primeiro lugar e que seja capaz de enfrentar os desafios do presente com compromisso e capacidade de gestão. Ninguém transforma o estado sozinho. Essa vitória será construída ao lado da militância e do povo", afirmou.

O dirigente também ressaltou que a união das forças políticas progressistas será decisiva para consolidar um projeto de reconstrução do estado e ampliar os investimentos em áreas estratégicas, fortalecendo o desenvolvimento e reduzindo as desigualdades sociais.