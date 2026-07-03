Natália da Silva Figueiredo, de 36 anos ainda foi levada para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, mas morreu ANTES de chegar a unidade Hospitalar - Foto: Arquivo MAIS

Natália da Silva Figueiredo, de 36 anos ainda foi levada para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, mas morreu ANTES de chegar a unidade HospitalarFoto: Arquivo MAIS

Publicado 03/07/2026 12:14

Maricá - Uma mulher foi assassinada a tiros na manhã desta sexta-feira (03), no bairro do Flamengo, na Região Central de Maricá. O crime aconteceu na Rua João Ricardo dos Santos Oliveira, próximo à Praça do Flamengo e à Escola Municipal Clério Boechat.

A vítima, identificada como Natália da Silva Figueiredo, de 36 anos. Segundo informações, ela saía de casa para trabalhar, por volta das 5h, quando foi surpreendida pelo ex-companheiro, Alexander de Souza Porto Neves, que efetuou diversos disparos à queima-roupa.

Natália chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de dar entrada no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí.

Após cometer o crime, Alexander atirou contra a própria cabeça. Ele foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros de Maricá e encaminhado em estado gravíssimo também para o Hospital, mas horas depois também morreu.

De acordo com relatos de moradores da rua onde o crime aconteceu, o casal estava separado e o homem não aceitava o fim do relacionamento. Testemunhas afirmaram ainda que, dias antes do crime, Alexander teria tentado invadir a casa dos pais de Natália, onde ela estava morando desde a separação.

Policiais militares da 6ª Companhia de Maricá isolaram a área para a realização da perícia. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Maricá (DHNSG), que trata o crime como feminicídio.