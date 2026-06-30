Nova captação de órgãos no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara - Foto: Divulgação

Nova captação de órgãos no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che GuevaraFoto: Divulgação

Publicado 30/06/2026 08:46 | Atualizado 30/06/2026 08:47

Maricá - Um gesto de solidariedade em Maricá ajudou a renovar a esperança de pacientes que aguardavam por transplantes. Nesta segunda-feira (29), foi realizada uma captação de órgãos no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, da Prefeitura de Maricá. Foram captados coração, fígado, rins, córneas e tecido músculo esquelético.

O procedimento foi possível após a autorização da família de uma jovem paciente, que aceitou a doação após entrevista conduzida pela equipe responsável pelo acolhimento e orientação dos familiares. O coração foi destinado a Minas Gerais, enquanto fígado, rins, córneas e tecido músculo esquelético seguiram para o Rio de Janeiro, de acordo com a logística definida pelo sistema estadual e nacional de transplantes.

“Em um momento de dor, a decisão da família pela doação representa um ato de generosidade e amor ao próximo. Cada captação realizada pode significar uma nova chance de vida para pessoas que aguardam por um transplante. Nosso reconhecimento e respeito aos familiares, que permitiram que esse gesto se transformasse em esperança para outros pacientes”, afirmou o secretário de Saúde de Maricá, Dr. Marcelo Velho.

A diretora da unidade hospitalar, dra. Ana Paula Silva, enalteceu a generosidade da família. "É um gesto que nos motiva a seguir avançando, com responsabilidade, ética e cuidado, em cada etapa desse processo tão sensível. Nosso reconhecimento também às equipes assistenciais e à Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), que atuam com dedicação e excelência, fortalecendo o compromisso do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara com a vida e com o Sistema Único de Saúde (SUS)", disse.

A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara é responsável por organizar, acompanhar e qualificar o processo de doação dentro das unidades hospitalares. O trabalho envolve a identificação de potenciais doadores, o acompanhamento dos protocolos técnicos e legais, o acolhimento e orientação das famílias, além da articulação com a Central Estadual de Transplantes para viabilizar a captação e a destinação dos órgãos e tecidos aos pacientes compatíveis na fila do SUS. A Secretaria de Saúde reforça que manifestar o desejo de ser doador em vida é fundamental para orientar os familiares em uma eventual decisão.