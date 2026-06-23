Ampliação na educação municipal em MaricáFoto: Clarildo Menezes
Maricá amplia ensino em tempo integral na rede municipal
Novas regras definem o aumento da jornada escolar e mais atividades esportivas, culturais e tecnológicas aos alunos
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Maricá sanciona lei que autoriza pessoas com TEA a entrar com alimentos próprios em estabelecimentos
Nova legislação municipal respeita a seletividade alimentar e prevê multa para locais que descumprirem a regra
Frota dos ônibus tarifa zero de Maricá serão renovados com coletivos elétricos
O município vai adquirir 30 ônibus elétricos e prevê a renovação integral também das vans do sistema Tarifa Zero por modelos 100% elétricos até 2028
Prefeitura de Maricá inicia curso de Inteligência Artificial para idosos
Aulas acontecem no Território do Futuro, no Flamengo, e promovem autonomia e inclusão digital para moradores a partir de 60 anos
Polícia Civil prende ladrão de celulares em Maricá
Os agentes da 82ª DP com o apoio da 73ª DP foram até a Comunidade Nova Grécia para efetuar a prisão
Maricá promove fórum para debater saúde, proteção e qualidade de vida na terceira idade
Encontro acontece na próxima sexta-feira e reúne profissionais de diferentes áreas para discutir cuidado, direitos e inclusão
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