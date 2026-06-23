Ampliação na educação municipal em Maricá - Foto: Clarildo Menezes

Ampliação na educação municipal em MaricáFoto: Clarildo Menezes

Publicado 23/06/2026 10:07 | Atualizado 23/06/2026 10:07

Maricá - A Prefeitura de Maricá definiu novas regras para o funcionamento e a expansão do ensino em tempo integral na rede municipal. A medida, publicada no Diário Oficial de Maricá (DOM) da última sexta-feira (19), estabelece que os alunos passarão a ter uma jornada de, no mínimo, sete horas diárias nas unidades de ensino. A iniciativa integra a política de Educação Integral do município e tem o objetivo de aumentar o tempo de aprendizagem dos estudantes.

A resolução está alinhada ao Programa Municipal de Educação Integral em Tempo Integral (Prometi) e detalha a articulação entre o currículo regular e as atividades complementares. A proposta supera o modelo tradicional de quatro horas e meia na escola, estendendo o período de estudos e diversificando as vivências oferecidas ao longo do dia, com foco no desenvolvimento acadêmico, cultural, esportivo, tecnológico e social.

O secretário de Educação, professor Rodrigo Moura, ressaltou que as diretrizes fortalecem o planejamento pedagógico e geram novas oportunidades. “O tempo integral permite que o estudante tenha mais tempo de aprendizagem e vivencie outras experiências dentro da escola, não só em sala de aula. É uma forma de fortalecer o desenvolvimento dos alunos de maneira mais completa”, afirmou.

Na prática, o novo modelo inclui a integração entre os componentes curriculares e projetos interdisciplinares, com atividades de tecnologia, robótica, artes, práticas esportivas, educação ambiental, leitura e formação cidadã. A proposta também orienta que equipamentos públicos e espaços urbanos (como museus, bibliotecas, praças e centros culturais) sejam incorporados às estratégias pedagógicas da rede.

A consolidação do tempo integral ocorre dentro de um conjunto amplo de investimentos realizados pelo município. Atualmente, a rede atende a mais de 30 mil estudantes e mantém programas voltados à educação trilíngue, ao esporte, à tecnologia, à formação continuada de professores e à integração entre a escola e a comunidade.