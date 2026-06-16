Encontro reúne cooperativas e debate estratégias de geração de trabalho e renda - Foto: Thamyris Mello

Encontro reúne cooperativas e debate estratégias de geração de trabalho e rendaFoto: Thamyris Mello

Publicado 16/06/2026 11:48

Maricá - O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, realizou, na noite desta segunda-feira (15), uma mega reunião que reuniu trabalhadores das Cooperativas de Maricá.

A reunião teve como objetivo organizar os trabalhadores, apresentar caminhos para novas frentes de atuação e fortalecer o cooperativismo como alternativa de geração de trabalho, renda e desenvolvimento econômico.



Representantes de 15 cooperativas já formalizadas e outras cinco em processo de formação, além de trabalhadores, moradores e autoridades municipais, estiveram presentes. Entre as possibilidades debatidas estão a prestação de serviços para a Prefeitura, a atuação junto à iniciativa privada e a ampliação das cooperativas para outros mercados dentro e fora de Maricá.



“O cooperativismo é uma nova economia que estamos construindo em Maricá. A ideia é que as pessoas não dependam de favores para ter trabalho, empreender e crescer na própria cidade. Estamos falando de cooperativas de verdade, formadas por trabalhadores que se auto-organizam para gerar renda, fortalecer suas áreas de atuação e crescer coletivamente, sem exploração”, afirmou o prefeito Washington Quaquá.



Segundo José Carlos Azevedo, responsável pela articulação e coordenação das cooperativas, o movimento também busca dar continuidade à formação de moradores que passaram por políticas públicas do município, como o Passaporte Universitário.



“Grande parte desses profissionais agora precisam de encaminhamento para o mercado. A partir desse encontro, queremos construir uma nova economia na cidade, uma economia cooperativista, das pessoas e das famílias”, explicou.



Representantes das cooperativas também participaram do encontro e falaram sobre as expectativas em relação ao fortalecimento do setor. Para André Ferreira, da cooperativa de odontologia, o apoio ao cooperativismo abre novas possibilidades de atuação profissional para moradores formados no município.



“Temos muitos profissionais formados, inclusive pelo Passaporte Universitário, que estão em busca de oportunidade. Esse apoio tem sido muito importante, porque não vemos esse tipo de incentivo em qualquer lugar. A expectativa é trabalhar em Maricá e também levar o cooperativismo para outros municípios do estado”, afirmou.



Daniel Junior, representante da cooperativa de engenharia, destacou o potencial do modelo para o desenvolvimento local. “A nossa expectativa é que Maricá se transforme por meio do cooperativismo, da associação de pessoas e da organização dos trabalhadores. Queremos contribuir para construir uma nova Maricá a partir do trabalho coletivo”, disse.



A proposta discutida no encontro é que as cooperativas atuem em diferentes áreas profissionais, reunindo trabalhadores com formação técnica e superior para ampliar oportunidades de inserção produtiva. O modelo também busca fortalecer a economia local, mantendo renda no município e estimulando a prestação de serviços com base na organização coletiva.



A expectativa é que novos encontros sejam realizados nas próximas semanas para definir encaminhamentos, mapear demandas, organizar áreas de atuação e ampliar a participação das cooperativas em oportunidades públicas e privadas.