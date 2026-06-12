Evento internacional neste sábado em MaricáFoto: Divulgação
Maricá promove Encontro Internacional sobre Direito, Educação e Turismo nos Esportes Eletrônicos
Evento reúne especialistas, estudantes e profissionais para debater o impacto dos games e dos e-sports no desenvolvimento econômico, educacional e turístico
Maricá promove Encontro Internacional sobre Direito, Educação e Turismo nos Esportes Eletrônicos
Evento reúne especialistas, estudantes e profissionais para debater o impacto dos games e dos e-sports no desenvolvimento econômico, educacional e turístico
Maricá ultrapassa 110 quilômetros de ruas asfaltadas em amplo pacote de obras
Melhorias também incluem redes de drenagem e calçamento, gerando mais de 1.300 empregos e beneficiando milhares de famílias
Prefeitura de Maricá avança na obra da nova passarela na Rodovia Amaral Peixoto na entrada do bairro Retiro
Com a nova construão, o município vai alcançar a marca de 11 passarelas construídas com recursos próprios, reforçando a segurança de pedestres
Maricá expande políticas públicas voltadas para os jovens da cidade
Casa da Juventude é inaugurada no Bairro da Amizade e está com inscrições abertas para cursos de capacitação
'Espraiado de Portas Abertas' terá edição especial de festa junina no próximo domingo
Muita gastronomia rural, música ao vivo e atrações culturais para moradores e turistas
Polícia Militar prende trio de traficantes e apreende drogas e rádio transmissor no "Saco da Lama", em Maricá
Os homens foram presos em uma ação do GAT ( (Grupo de Ações Táticas Especiais),durante cerco tático na área que é dominada pelo tráfico
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