Evento internacional neste sábado em Maricá - Foto: Divulgação

Evento internacional neste sábado em MaricáFoto: Divulgação

Publicado 12/06/2026 12:48

Maricá - Maricá recebe neste sábado (13), das 8h às 15h30, no Centro de Educação Pública Transformadora (CEPT), em Itaipuaçu, o Encontro Internacional de Direito, Educação e Turismo nos Esportes Eletrônicos. A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Juventude e Participação Popular e reunirá especialistas, estudantes, profissionais e entusiastas dos games e dos e-sports para uma programação com palestras, debates, feira geek, exposições e ativações de jogos.

O encontro propõe uma discussão interdisciplinar sobre o papel dos esportes eletrônicos como ferramenta de desenvolvimento econômico, educacional, jurídico e turístico. A programação busca aproximar universidades, setor público, iniciativa privada, operadores do turismo, especialistas em direito digital e representantes da indústria dos games.

“O encontro é voltado para educação, tecnologia e inovação dentro do universo dos esportes eletrônicos. Vamos discutir como os games podem contribuir para áreas como turismo, desenvolvimento econômico e formação profissional, além de apresentar tendências e oportunidades desse mercado, que cresce cada vez mais no Brasil e no mundo. Também teremos a participação da cultura geek, que faz parte desse ecossistema”, destacou o coordenador da Área Gamer da Casa da Juventude, Guilherme Duarte.

A iniciativa pretende estimular a troca de experiências e fortalecer o debate sobre o futuro dos esportes eletrônicos e suas conexões com diferentes setores da sociedade.