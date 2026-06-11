Obra da nova passarela, na altura do Retiro - Foto: Julios Costa

Obra da nova passarela, na altura do RetiroFoto: Julios Costa

Publicado 11/06/2026 09:38 | Atualizado 11/06/2026 09:39

Maricá - A Prefeitura de Maricá avança na construção de uma nova passarela para pedestres na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura da entrada do bairro Retiro (km 24). A obra, executada pela Autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar), está na etapa de montagem da estrutura e utiliza elementos pré-moldados de concreto, tecnologia que promove mais agilidade na execução e qualidade à construção.

Com extensão de 193,19 metros, a estrutura foi planejada para atender às normas técnicas de acessibilidade e mobilidade urbana.

A passarela contará com 26,35 metros de travessia sobre a via, permitindo a circulação segura sem a necessidade de cruzar o fluxo de veículos, além de 166,84 metros de rampas de acesso adaptadas para pessoas com deficiência, idosos e gestantes. O local também receberá guarda-corpos e sistema de iluminação, ampliando a visibilidade noturna e a proteção dos usuários.

“A nova intervenção tem como objetivo ampliar a segurança e cuidar das vidas das pessoas que diariamente precisam acessar e atravessar a rodovia. Investir em obras estruturantes é também cuidar das pessoas, e estamos fazendo isso em Maricá”, explicou o presidente da Somar, Paulo Guilherme Lopes.

Ações na rodovia estadual

Com recursos próprios, o município construiu 10 passarelas na Rodovia Amaral Peixoto, via que é administrada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), no trecho que corta a cidade.

As estruturas entregues à população estão localizadas nas regiões do Vivendas, Centro de Inoã, Escola Municipalizada de Inoã, loteamento Manu Manuela, km 21, km 22, Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, Parque Nanci, Itapeba e Mumbuca.