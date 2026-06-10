O evento reúne gastronomia típica, música ao vivo, experiências rurais e atrações culturaisFoto: Divulgação
'Espraiado de Portas Abertas' terá edição especial de festa junina no próximo domingo
Muita gastronomia rural, música ao vivo e atrações culturais para moradores e turistas
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Polícia Militar prende trio de traficantes e apreende drogas e rádio transmissor no "Saco da Lama", em Maricá
Os homens foram presos em uma ação do GAT ( (Grupo de Ações Táticas Especiais),durante cerco tático na área que é dominada pelo tráfico
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Prefeitura de Maricá avança nas obras da Praça das Utopias, em Cordeirinho
Equipamento vai integrar o Museu Casa Darcy Ribeiro, a futura Casa Beth Carvalho e a Casa Maysa em um complexo cultural, turístico e de lazer à beira-mar
Maricá reúne fé e cultura em evento de celebração à música gospel
Primeira edição do Maricá Pela Paz mobiliza a população em shows de Kleber Lucas, Pamela, dentre outros artistas
Casal é preso após furtar peças de picanha em atacadista em Maricá
A mulher já possuía uma anotação criminal por estelionato e o homem possuía vários registros criminais por tráfico de drogas
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