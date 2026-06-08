Obras avenças em Cordeirinho na Praça das Utopias - Foto: Divulgação

Obras avenças em Cordeirinho na Praça das UtopiasFoto: Divulgação

Publicado 08/06/2026 15:11 | Atualizado 08/06/2026 15:14

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), avança na construção da Praça das Utopias, em Cordeirinho. O projeto tem potencial para consolidar a região como um dos principais polos culturais, turísticos e de lazer do município, integrando o Museu Casa Darcy Ribeiro, a futura Casa Beth Carvalho e a Casa Maysa em um complexo à beira-mar focado na memória, arte, natureza e convivência pública.

Idealizado pelo arquiteto e designer Gringo Cardia, o local contará com equipamentos conectados diretamente à orla e à história de três nomes fundamentais da cultura brasileira. A estrutura oferecerá amplo espaço para shows e eventos, biblioteca infantil, miniteatro, observatório panorâmico voltado para o mar, além de iluminação cênica, estúdio de podcast, áreas administrativas, camarins e sala de controle.

“A Praça das Utopias vai ligar o Museu Casa Darcy Ribeiro às casas de Beth Carvalho e Maysa. É uma trilogia na beira da praia, que fortalece o acesso à cultura para a nossa população. Em breve, vamos entregar esses belos equipamentos turísticos e de lazer na região”, destacou o prefeito Washington Quaquá.

O projeto também pensou no conforto dos frequentadores da praia, disponibilizando chuveiros, guarda-volumes e serviços exclusivos para banhistas. Segundo o presidente da Codemar, Julio Urdangarin, as frentes de trabalho seguem em ritmo acelerado.

“As intervenções estão avançadas. Nesse espaço, vamos fortalecer o turismo voltado à natureza, unindo utilização, contemplação e lazer. Em breve, a população de Maricá poderá aproveitar esse espaço”, pontuou.

Para o presidente da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), Antonio Grassi, o espaço traduz a essência da cidade.

“A Praça das Utopias ajuda a mostrar por que Darcy, Beth e Maysa escolheram viver aqui. Quando as pessoas chegarem, vão entender essa escolha: é um visual fascinante, raramente encontrado em outro lugar”, ressaltou.

Responsável pela concepção do projeto, Gringo Cardia enfatizou o caráter singular do conjunto. “Esse será um dos poucos complexos de museus ‘pé na areia’, o que faz de Cordeirinho uma praia única no país e mostra o quanto Maricá é especial”, concluiu.