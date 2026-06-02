Aulas de inglês e espanhol, gratuitas em MaricáFoto: Clarildo Menezes
As inscrições seguem até as 17h da próxima terça-feira (09/06) e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do portal Matrícula Inteligente: https://edu.marica.rj.gov.br/matriculainteligente/matriculainteligente/
“O Liceu é um espaço pensado para ampliar horizontes por meio da difusão das línguas estrangeiras, do estímulo a processos criativos e inovadores. Os cursos oferecem formação cidadã e intercultural, além de preparar para exames de certificação internacional”, destacou o secretário de Educação, professor Rodrigo Moura.
O processo seletivo será composto por duas etapas: preenchimento do formulário virtual e produção de redação. O edital completo, com todas as regras e o cronograma da seleção, está disponível para consulta no site Matrícula Inteligente.
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