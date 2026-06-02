Aulas de inglês e espanhol, gratuitas em MaricáFoto: Clarildo Menezes

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Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, iniciou nesta terça-feira (02/06) as inscrições para os cursos gratuitos de inglês e espanhol oferecidos no Liceu Municipal de Línguas, Artes e Inovação Professor Cleiton Malaquias Parreiras. A iniciativa marca o aniversário de um ano do projeto, com a oferta de novas turmas presenciais em polos no Centro e em Itaipuaçu, direcionadas a candidatos com ensino médio completo.

As inscrições seguem até as 17h da próxima terça-feira (09/06) e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do portal Matrícula Inteligente: https://edu.marica.rj.gov.br/matriculainteligente/matriculainteligente/
As aulas terão início no dia 20 de junho e serão realizadas aos sábados, das 8h às 12h, no Centro Educacional de Maricá (CEM) Joana Benedicta Rangel e no Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Leonel de Moura Brizola.

“O Liceu é um espaço pensado para ampliar horizontes por meio da difusão das línguas estrangeiras, do estímulo a processos criativos e inovadores. Os cursos oferecem formação cidadã e intercultural, além de preparar para exames de certificação internacional”, destacou o secretário de Educação, professor Rodrigo Moura.

O processo seletivo será composto por duas etapas: preenchimento do formulário virtual e produção de redação. O edital completo, com todas as regras e o cronograma da seleção, está disponível para consulta no site Matrícula Inteligente.