Maricá em Dança na Praça Orlando Barros Pimentel - Foto: Thamyris Mello

Maricá em Dança na Praça Orlando Barros PimentelFoto: Thamyris Mello

Publicado 01/06/2026 10:48 | Atualizado 01/06/2026 10:48

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, realizou no sábado (30) a abertura da 5ª edição do festival Maricá em Dança, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. O evento reúne 32 apresentações distribuídas entre sábado e domingo, com participação de escolas, grupos, companhias e artistas da dança de Maricá e de outras cidades.

A programação de abertura contou com uma homenagem ao compositor paraense Waldemar Henrique, que completaria 120 anos em 2025. Diretamente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Trio Oré apresentou o espetáculo “Tudo Isto é Teu: Uma Celebração de Waldemar Henrique”. A noite também foi marcada por uma homenagem especial à bailarina Márcia Leite, pioneira da dança em Maricá, que recebeu reconhecimento por sua trajetória e contribuição para o desenvolvimento da arte no município.

“O 5º Festival Maricá em Dança tem como objetivo reunir as escolas de dança da cidade em um grande palco, alcançando mais de 3 mil famílias. Além da participação do Teatro Municipal do Rio de Janeiro na abertura, estamos homenageando Márcia Leite, pioneira da dança em Maricá, que recebe a Medalha Darcy Ribeiro pelo trabalho desenvolvido ao longo de sua trajetória”, destacou o secretário de Cultura e das Utopias, Sady Bianchin.

Homenageada da noite, a bailarina Márcia Leite falou sobre a emoção de receber o reconhecimento. “A dança sempre foi uma entrega de amor. É um trabalho que não cansa e uma dedicação que nos gratifica diariamente. Muitas vezes não temos dimensão de quanto nosso trabalho alcança as pessoas. Receber uma homenagem como essa é um sinal de que estamos no caminho certo e fazendo um bom trabalho. Fico muito feliz por esse reconhecimento”, afirmou.

Entre os espectadores estava a turista Márcia Lúcia, de Manaus, que elogiou a iniciativa. “Estou admirada com essa programação tão bonita. Quero parabenizar a Prefeitura e a Secretaria de Cultura pela organização. É um evento maravilhoso e muito importante para valorizar a arte”, comentou.

A programação do Maricá em Dança continuou no domingo (31), na Praça Orlando de Barros Pimentel. O encerramento foi marcado por apresentações de dança e um baile aberto ao público comandado pela DJ Márcia Cardoso.