Maricá em Dança na Praça Orlando Barros PimentelFoto: Thamyris Mello
Festival de Dança movimenta a Praça Orlando de Barros Pimentel no Centro de Maricá
o evento reuniu trinta e duas apresentações neste fim de semana e celebrou a diversidade cultural através da dançae contou com participantes do município e de outras cidades
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Com a ampliação, sistema passa a contar com 55 estações de bicicletas para adultos e dez estações infantis, totalizando 650 bikes disponíveis para a população
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