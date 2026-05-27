Inauguração Centro de Hemodiálise e Imagem - Foto: Bernardo Gomes

Inauguração Centro de Hemodiálise e ImagemFoto: Bernardo Gomes

Publicado 27/05/2026 10:40 | Atualizado 27/05/2026 10:40

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, entregou nesta terça-feira 26 de maio, aniversário da cidade, o Centro de Hemodiálise do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, que integra as obras da Cidade da Saúde. O espaço atenderá, principalmente, pacientes renais crônicos, que passam a contar com esse serviço de alta complexidade no próprio município, sem necessidade de deslocamento para outras cidades. O espaço conta com 32 pontos de atendimento, sendo 28 para os pacientes em geral, três reservados aos pacientes positivos (isolamento) e um de uso pediátrico.

"É uma entrega emocionante, que marca nossa dedicação para ampliar serviços desde a atenção básica até a alta complexidade. Lembro que antigamente nossos pacientes iam até outras cidades para fazer diálise e, agora, com essa inauguração, garantimos esse acolhimento em Maricá", destacou o secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho.

O atendimento no local será realizado de forma referenciada, recebendo pacientes encaminhados a partir de agendamento da Central de Regulação, priorizando os casos mais graves e urgentes, como determina o Sistema Único de Saúde (SUS).

Além do Centro de Hemodiálise, o Hospital Dr. Ernesto Che Guevara também recebeu 30 novos leitos de enfermaria cirúrgica, um aparelho moderno de ressonância magnética, uma sala de ecodoppler e outra ala específica para exames de ultrassonografia, expandindo a capacidade diagnóstica e de internação da unidade.

A diretora-geral do hospital, Ana Paula Silva, reforçou o impacto das entregas para a cidade. "O Centro de Hemodiálise simboliza o amor e o cuidado com a população. Com 32 pontos de tratamento renal, a ressonância e os novos leitos, oferecemos um atendimento com ainda mais excelência na unidade”, acrescentou.

Homenagem e cuidado

O Centro de Hemodiálise do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara recebeu o nome de Ronete de Souza Dias, a “Nete da Mumbuca”, que faleceu em 2025. Sua trajetória foi marcada pela justiça social, empatia e defesa dos direitos da população mais vulnerável.

Sandra, filha da homenageada, ressaltou a ligação do espaço com a vida da matriarca da família.

"Minha mãe sempre foi ação, amor e dedicação, o que faz parte dos atendimentos desse serviço. Sei que cada paciente que passar pela porta será acolhido pelo espírito dela, repleto de cuidado”, concluiu.