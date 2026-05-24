Emicida reuniu milhares de fãs na Barra, em Maricá - Foto: Thamyris Mello

Emicida reuniu milhares de fãs na Barra, em MaricáFoto: Thamyris Mello

Publicado 24/05/2026 15:58

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (Maré), realizou neste sábado (23) o segundo dia de shows em celebração aos 212 anos do município, na Barra de Maricá. Desta vez, a programação foi marcada pelo rap, cultura urbana e periférica.

A festa começou no início da noite com o DJ Saddock, seguido pelo grupo RUASIA, que subiu ao palco levando muita interação ao público presente.

Encerrando a noite, o rapper Emicida apresentou a turnê “Emicida Racional MCMV Tour”, reunindo sucessos da carreira e promovendo uma homenagem ao grupo Racionais MC’s, além de levar mensagens de reflexão, representatividade e conexão com os fãs. O artista levantou o grande público presente no espaço.

“Tô muito feliz com a recepção que tive em Maricá. Estava curioso para ver como a plateia ia reagir ao espetáculo e foi uma surpresa muito boa. A galera entrou dentro da história que estávamos contando no palco”, destacou Emicida.

A programação reuniu famílias, jovens e visitantes da cidade, que acompanharam a apresentação cantando os maiores sucessos do artista. Uma das presentes era a moradora do Centro Lara Cardoso, que destacou a emoção de participar da festa.

“Sou apaixonada pelo Emicida e pelos Racionais MC’s. Poder assistir gratuitamente a esse show em homenagem ao grupo foi indescritível”, contou.

Outra participante foi a moradora de São José do Imbassaí Ana Letícia Soares, que ficou na grade para acompanhar o show mais de perto.

“Eu cheguei cedo e fiquei aqui na grade. Emicida é um gigante do rap nacional e mundial. Tenho muito orgulho de ser fã dele e poder vê-lo cantando na minha cidade”, afirmou.

Programação segue até terça-feira (26)

Os shows gratuitos continuam na Arena da Barra de Maricá neste domingo (24/05), a partir das 18h, quando sobem ao palco o grupo Samba da Mulher e a cantora Ludmilla.

Já na segunda-feira (25/05), o público acompanha os shows de Marianna Cunha, Fafá de Belém e Ferrugem. Encerrando a programação, na terça-feira (26/05), aniversário da cidade, a banda Thunder Rock abre a noite de shows. Em seguida, Os Paralamas do Sucesso sobem ao palco para apresentar a turnê de 40 anos de carreira.