Emicida reuniu milhares de fãs na Barra, em MaricáFoto: Thamyris Mello
Maricá 212 anos: Emicida transforma Barra de Maricá em palco do rap nacional
Artista reuniu milhares de fãs com nova turnê em noite marcada por cultura urbana e representatividade
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Maricá terá esquema especial de segurança para shows do aniversário de 212 anos
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Iniciativa reúne aulas presenciais conduzidas por especialistas, com módulos voltados a temas como cidadania e políticas públicas
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Evento acontece no dia 25 de maio, na Praça Orlando de Barros Pimentel, com Julliany Souza, Rose Nascimento, Maria Pita e outros nomes da música gospel
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Mais de 50 viagens extras serão realizadas na madrugada para garantir mobilidade, conforto e segurança ao público na Barra de Maricá, confira as linhas extras e horários
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