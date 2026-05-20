Duas novas escolas são entregues em Maricá - Foto: Elsson Campos

Duas novas escolas são entregues em MaricáFoto: Elsson Campos

Publicado 20/05/2026 10:11 | Atualizado 20/05/2026 10:11

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, entregou nesta terça-feira (19) o Centro Integrado de Educação Municipal (CIEM) Comandante Luciano Moretti Lopes, em Itapeba, e a nova estrutura da Escola Municipal Antônio Lopes da Fontoura, no Caxito. Com os espaços, a rede municipal de ensino passa a contar com 89 unidades escolares e mais de 30 mil alunos matriculados desde o berçário até o 1º ano do Ensino Médio.

“Entregamos uma nova escola, que é o CIEM Moretti, e as novas instalações da Escola Antônio Lopes, que dobrou de tamanho, ganhou salas novas, pátio e vamos construir a piscina e o ginásio poliesportivo. Cumprimos esse desafio e ainda vamos entregar muito mais”, destacou o secretário de Educação, Rodrigo Moura.

O CIEM Comandante Luciano Moretti Lopes fica no antigo endereço da Escola Antônio Lopes na Avenida Portinari, em Itapeba. O espaço foi reestruturado para abrigar a nova unidade de ensino e possui 13 salas de aula, área de acolhimento, banheiros, cozinha e refeitório, além de estrutura administrativa e pedagógica, voltada ao atendimento de 141 alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, incluindo em regime de tempo integral.

Irys Paixão, mãe de uma das alunas da nova unidade, ressaltou a estrutura de ponta do espaço.

"A escola conta com uma excelente infraestrutura e profissionais muito prestativos. As salas de aula são climatizadas, limpas e bem cuidadas, o que faz toda a diferença na rotina e no cotidiano dos alunos”, pontuou.

Já a Escola Municipal Antônio Lopes da Fontoura ganhou instalações ampliadas no bairro Caxito, qualificando o atendimento a mais de 800 estudantes, que frequentam do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental. O novo prédio conta com 18 salas de aula, auditório, biblioteca, sala multiuso, dois refeitórios com aproximadamente 200m² cada, cozinha, área para freezers, despensa, lavanderia, setor administrativo e ala pedagógica.

Ciro Fontoura, bisneto de Antônio Lopes, pontuou a representatividade da entrega para a cidade e toda a família.

“É uma alegria ver esse espaço de ensino e formação surgir levando o nome do meu bisavô. Isso representa mais oportunidades educacionais às crianças e a sensibilidade do município em fortalecer a estrutura oferecida aos estudantes”, concluiu.