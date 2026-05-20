Duas novas escolas são entregues em MaricáFoto: Elsson Campos
Maricá 212 anos: Prefeitura entrega duas novas escolas e amplia rede municipal de ensino
Inauguração do CIEM Luciano Moretti Lopes e da nova sede da Escola Antônio Lopes da Fontoura fortalece o atendimento escolar no município
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Prefeitura de Maricá fortalece produção local e mira expansão de alimentos da cidade em novos mercados
Companhia Maricá Alimentos (Amar) tem projetos que incluem filetagem, enlatamento de pescado e apoio à agricultura familiar
Operação da PM termina com quatro presos, arma e drogas apreendidas no Minha Casa, Minha Vida de Itaipuaçu
Ação do GAT do 12º BPM aconteceu após denúncias de tráfico de drogas no conjunto habitacional de itaipuaçu os criminosos tentaram fugir por uma área de mata, porém foram capturados
Biografia de "Lula – Volume 2", nesta terça-feira na quadra da União de Maricá
O lançamento contará com a presença do Fernando Morais e contará com sessão de autógrafos e fotos com o autor
Prefeitura de Maricá reúne turismo rural, gastronomia e cultura em Itaipuaçu
Edição especial do Curta Itaocaia leva música ao vivo e artesanato em meio às comemorações pelo aniversário da cidade
Maricá 212 anos: Emicida sobe ao palco da Barra na segunda semana de comemorações
Noite dedicada ao rap e à música brasileira terá abertura com DJ Saddock e apresentação do grupo RUASIA
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