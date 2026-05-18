Emicida Racional será atração na 2ª semana do aniversário de MaricáFoto: Walter Firmo
Maricá 212 anos: Emicida sobe ao palco da Barra na segunda semana de comemorações
Noite dedicada ao rap e à música brasileira terá abertura com DJ Saddock e apresentação do grupo RUASIA
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Prefeitura de Maricá leva circuito de atividades turísticas e gastronômicas a Itaipuaçu neste domingo
Evento ‘Curta Itaocaia’ oferece gastronomia e lazer gratuito para toda a família em Itaipuaçu, marcando as celebrações de 212 anos da cidade
Prefeitura de Maricá incentiva novos talentos do skate infantil no projeto Esporte Presente
Iniciativa promove desenvolvimento motor, disciplina e inclusão social para crianças e adolescentes de 5 a 18 anos em Inoã
Mãe é presa por facilitar estupro bebê de oito meses em Maricá
Agentes da 82ª DP, não apenas interromperam um ciclo de abusos que, segundo informações, já teria atingido outras filhas da acusada no passado
Maricá entra no radar do BTG após encontro de Quaquá com André Esteves em Nova York
Prefeito articula possível instalação de data center na cidade durante evento internacional promovido pelo Financial Times e Revista Veja
Prefeitura de Maricá promove curso gratuito voltado para profissionais e estudantes de Saúde, Educação e Serviço Social
Iniciativa busca ampliar o conhecimento sobre a importância do desenvolvimento humano nos primeiros cinco anos de vida
Maricá 212 anos: Ludmilla, Xamã, Fafá de Belém e Os Paralamas do Sucesso são destaques da segunda semana de shows
Programação na Arena da Barra reúne diferentes gerações da música; festejos incluem ainda atrações surpresas, desfile cívico e atividades religiosas, confira a programação completa
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