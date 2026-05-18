Emicida Racional será atração na 2ª semana do aniversário de Maricá - Foto: Walter Firmo

Emicida Racional será atração na 2ª semana do aniversário de MaricáFoto: Walter Firmo

Publicado 18/05/2026 09:31 | Atualizado 18/05/2026 09:32

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Cultura e Turismo (Maré), confirmou o cantor Emicida como atração da programação comemorativa pelos 212 anos do município. O artista sobe ao palco no dia 23/05 na Arena da Barra de Maricá, com a turnê “Racional”.

Um dos principais nomes da música brasileira contemporânea, Emicida reúne rap, poesia, reflexão social e elementos da música popular brasileira em uma trajetória marcada por inovação, discurso potente e forte conexão com diferentes gerações. A apresentação integra a agenda especial de aniversário da cidade, que vem reunindo artistas locais e nomes consagrados da cena nacional em uma programação gratuita.

A noite de 23/05 começa com o DJ Saddock, responsável por abrir os trabalhos e preparar o público para a sequência musical. Às 19h, o palco recebe o grupo RUASIA, antes da apresentação principal de Emicida.

Após a primeira semana de shows, realizados na Praça Orlando de Barros Pimentel, reunir grandes nomes do samba – como Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador, Dudu Nobre, Teresa Cristina e Paulinho da Viola, além de nomes locais como Jô Borges e a União de Maricá – a programação dos 212 anos de Maricá segue para a Arena da Barra de Maricá, que receberá grandes nomes da música nacional.

As apresentações da segunda semana acontecem sempre a partir das 19h e começam no dia 22/05, com DJ Cris Panttoja, Coral da Aldeia Mata Verde Bonita + Kandu Puri e Xamã. No dia 24/05, o público acompanha Samba da Mulher e Ludmilla. Já no dia 25/05, sobem ao palco Marianna Cunha e Fafá de Belém. O encerramento acontece em 26/05, com Thunderock e Os Paralamas do Sucesso, excepcionalmente às 18h.