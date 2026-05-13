Quaquá em diálogo com André Esteves e estratégia para o crescimento econômico de MaricáFoto: Jornal O Dia
Maricá entra no radar do BTG após encontro de Quaquá com André Esteves em Nova York
Prefeito articula possível instalação de data center na cidade durante evento internacional promovido pelo Financial Times e Revista Veja
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Prefeitura de Maricá promove curso gratuito voltado para profissionais e estudantes de Saúde, Educação e Serviço Social
Iniciativa busca ampliar o conhecimento sobre a importância do desenvolvimento humano nos primeiros cinco anos de vida
Maricá 212 anos: Ludmilla, Xamã, Fafá de Belém e Os Paralamas do Sucesso são destaques da segunda semana de shows
Programação na Arena da Barra reúne diferentes gerações da música; festejos incluem ainda atrações surpresas, desfile cívico e atividades religiosas, confira a programação completa
Guarda Municipal de Maricá é equipada com coletes a prova de balas
Os coletes balísticos serão destinados aos agentes em atividade operacional reforçando a segurança do servidor no patrulhamento
Homem condenado por estuprar criança de onze anos é preso no centro de Maricá
O criminoso estava foragido da Justiça e foi localizado durante Operação da Polícia Civil
Ladrão assalta Salão de Beleza em São José do Imbassaí, Maricá
O homem colocou uma faca no pescoço de duas mulheres, ameaçou as clientes e funcionárias , obrigou às vítimas a acessar aplicativos bancários no celular, e ainda roubou um carro de uma das vítimas
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