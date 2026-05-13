Quaquá em diálogo com André Esteves e estratégia para o crescimento econômico de Maricá - Foto: Jornal O Dia

Quaquá em diálogo com André Esteves e estratégia para o crescimento econômico de MaricáFoto: Jornal O Dia

Publicado 13/05/2026 15:08 | Atualizado 13/05/2026 15:08

Maricá - O prefeito de Maricá Washington Quaquá, voltou de Nova York com uma sinalização considerada estratégica para o futuro econômico de Maricá: a abertura de diálogo com o banqueiro André Esteves sobre a possibilidade de implantação de um grande data center do BTG Pactual no município.

A conversa aconteceu durante um encontro promovido pelo Financial Times em parceria com a Revista Veja, que reuniu nomes de peso da política e do mercado financeiro internacional. Entre governadores, investidores e empresários, Maricá chamou atenção por ser o único município brasileiro presente no debate econômico.

Quaquá aproveitou o espaço para reforçar a imagem da cidade como novo polo de inovação e desenvolvimento econômico no estado do Rio. Segundo ele, a participação no evento serviu para apresentar Maricá a investidores globais e abrir portas para novos negócios.

“Maricá já começou a ser vista como uma cidade preparada para receber grandes investimentos. Estamos construindo uma nova economia e colocando o município no cenário internacional”, afirmou o prefeito.

Durante o encontro, André Esteves mencionou Maricá em sua palestra e avançou nas conversas com Quaquá sobre a criação de uma estrutura tecnológica de grande porte voltada para armazenamento de dados e operações digitais.

A possível chegada de um data center é vista pelo governo municipal como parte da estratégia para diversificar a economia local, historicamente dependente dos royalties do petróleo. A aposta da prefeitura é transformar Maricá em referência nacional em tecnologia, inovação e infraestrutura digital.

Nas redes sociais, Quaquá comemorou o espaço conquistado pela cidade no evento internacional e afirmou que o município vive um novo momento econômico.

“Maricá está no centro das discussões sobre o futuro da economia. Estamos atraindo investidores e mostrando ao mundo o potencial da nossa cidade”, escreveu.