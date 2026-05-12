Assaltante rouba Sãlão de Beleza e ameaça mulheres em São José do Imbassaí - Foto: Reprodução câmera de vigilância

Assaltante rouba Sãlão de Beleza e ameaça mulheres em São José do ImbassaíFoto: Reprodução câmera de vigilância

Publicado 12/05/2026 14:15 | Atualizado 12/05/2026 14:16

Maricá - Um Salão de Beleza foi assaltado em São José do Imbassaí na tarde desta segunda-feira (11), deixando clientes e funcionárias do estabelecimento apavoradas com os momentos de tensão que viveram.

Segundo informações, o Salão, localizado na Estrada Velha de Maricá, estava funcionando normalmente em seu expediente quando um homem usando máscara invadiu o local armado com uma faca e rendeu as vítimas dentro do salão, o elemento começou a proferir ameaças as mulheres.

Durante o assalto, o meliante colocou a faca no pescoço de duas mulheres e exigiu dinheiro, celulares e cartões bancários. De acordo com as vítimas, só haviam mulheres no estabelecimento e uma delas foi obrigada a acessar aplicativos bancários no celular para realizar transferências via pix.

Em seguida o elemento trancou as mulheres no banheiro do salão e fugiu, roubando um carro de uma clientes, que estava parando em frente a loja. O ladrão levou dois celulares, R$ 400,00 em dinheiro, diversos cartões bancários e um automóvel. Policiais Militares do 12º BPM conseguiram recuperar o carro roubado e o veículo foi devolvido a vítima, os agentes realizaram buscas e conseguiram localizar o carro roubado no bairro Largo da Batalha, em Niterói, abandonado na Rua Deputado Darcy Ribeiro.



O criminoso ainda está foragido, o caso foi registrado na 82ª DP (Centro de Marica).