Roupas furtadas no crime - Foto: Jornal O DIA

Roupas furtadas no crimeFoto: Jornal O DIA

Publicado 08/05/2026 16:06 | Atualizado 08/05/2026 16:06

Maricá - Um homem de 26 anos foi conduzido para a 82ª DP (centro de Maricá) após ser acusado de furtar roupas de uma residência no bairro São José de Imbassaí o caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (07).

Segundo informações, a ocorrência começou após um acionamento via 190 onde um morador relatou a invasão de sua casa na Rua Mucuripe.

A vítima informou aos policiais que o suspeito entrou no imóvel durante a manhã e furtou uma camisa da seleção brasileira, um boné e um short.

Uma vizinha teria testemunhado a ação e confirmado o crime aos agentes.

Horas depois, por volta das 16h50, moradores informaram à polícia que o suspeito estaria escondido em uma casa abandonada nas proximidades.

Os policiais foram até o local indicado e encontraram o homem usando as mesmas roupas apontadas pela vítima como objetos do furto.

De acordo com a Polícia Militar, foi necessário o uso de algemas devido ao receio de fuga.

O homem, a vítima e a testemunha foram levados para a Delegacia onde o caso foi registrado como furto a residência.