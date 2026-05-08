Roupas furtadas no crimeFoto: Jornal O DIA

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Fabiano Medina
Maricá - Um homem de 26 anos foi conduzido para a 82ª DP (centro de Maricá) após ser acusado de furtar roupas de uma residência no bairro São José de Imbassaí o caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (07).
Segundo informações, a ocorrência começou após um acionamento via 190 onde um morador relatou a invasão de sua casa na Rua Mucuripe.
A vítima informou aos policiais que o suspeito entrou no imóvel durante a manhã e furtou uma camisa da seleção brasileira, um boné e um short.
Uma vizinha teria testemunhado a ação e confirmado o crime aos agentes.
Horas depois, por volta das 16h50, moradores informaram à polícia que o suspeito estaria escondido em uma casa abandonada nas proximidades.
Os policiais foram até o local indicado e encontraram o homem usando as mesmas roupas apontadas pela vítima como objetos do furto.
De acordo com a Polícia Militar, foi necessário o uso de algemas devido ao receio de fuga.
O homem, a vítima e a testemunha foram levados para a Delegacia onde o caso foi registrado como furto a residência.