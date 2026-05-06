Miliciano de Araruama, preso em Maricá - Foto: Jornal O DIA

Miliciano de Araruama, preso em MaricáFoto: Jornal O DIA

Publicado 06/05/2026 21:50 | Atualizado 06/05/2026 21:51

Maricá - A Polícia Civil prendeu na tarde desta quarta-feira (06) no Centro de Maricá um homem apontado como integrante de uma milícia que atua na Região dos Lagos.

A captura foi realizada por agentes da 74ª Delegacia de Polícia de Alcântara, São Gonçalo, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva pelo crime de constituição de milícia privada.

Segundo informações, o preso, Dilson Gabriel de Almeida Machado, conhecido pelo apelido de “Biel” foi localizado circulando pelo Centro de Maricá, após levantamento de inteligência e cruzamento de dados realizados pela especializada, com auxílio de sistema de monitoramento facial da Secretaria de Seguranaça do Municiío.

As investigações tiveram início na 118ª Delegacia de Polícia de Araruama, que apurava a atuação de uma organização paramilitar no município de Araruama e em outras áreas da Região dos Lagos.

De acordo com a denúncia encaminhada ao Ministério Público, o grupo exercia domínio territorial por meio de violência e intimidação contra moradores e comerciantes.

Ainda segundo os investigadores, a quadrilha estaria envolvida em práticas de extorsão, ocupação irregular de imóveis, exploração de transporte clandestino e ações armadas para manter o controle da região.

A polícia afirma que Dilson integrava o braço armado da organização criminosa, sendo responsável por impor poder e intimidar a população com o uso de armas de fogo.

Contra ele também havia registros anteriores, incluindo uma prisão em flagrante em 2024 por porte ilegal de arma de fogo.

Na ocasião, ele foi detido em um estabelecimento comercial no bairro Morro Grande, Araruama, com uma arma municiada.

Após a prisão, o suspeito foi levado para a delegacia, onde o mandado judicial foi cumprido. Ele permanece à disposição da Justiça.

As investigações seguem para identificar e localizar outros integrantes da organização criminosa.