Xandy de Bambuí na Festa da Pesca em Itaipuaçu - Foto: Divulgação

Xandy de Bambuí na Festa da Pesca em ItaipuaçuFoto: Divulgação

Publicado 04/05/2026 12:23

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Pesca, realizou neste domingo (03) o segundo e último dia da 52ª edição da tradicional Festa da Pesca, na Orla de Itaipuaçu. O encerramento contou com a segunda etapa do torneio, concurso Rainha da Festa da Pesca, premiação dos atletas e atrações culturais ao longo do dia.

Ao todo, foram pescados mais de 2 mil peixes, somando aproximadamente 280 quilos, reforçando a participação dos competidores e o sucesso da competição. A programação começou pela manhã com o início da segunda etapa do torneio e seguiu ao longo do dia com atividades voltadas para toda a família.

O secretário de Pesca de Maricá, Xandi de Bambuí, destacou o sucesso do evento e a importância da tradição para o município. “Chegamos ao final de um evento familiar, com participação de moradores e visitantes, e com o comércio aquecido. Foram dois dias de muita alegria, com muito peixe e fortalecimento da nossa economia local. A Festa da Pesca é uma tradição de mais de 50 anos que valoriza a pesca artesanal e esportiva e movimenta toda a cidade”, afirmou.