Maricá celebra Dia do Trabalhador com programação especial - Foto: Bernardo Gomes

Maricá celebra Dia do Trabalhador com programação especialFoto: Bernardo Gomes

Publicado 28/04/2026 18:54 | Atualizado 28/04/2026 18:54

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trabalho e Emprego, realiza nesta sexta-feira e sábado (1º e 02), na Orla do Parque Nanci, uma programação especial em celebração ao Dia do Trabalhador. O evento contará com atividades gratuitas voltadas à capacitação profissional, geração de renda, atendimento ao público, empreendedorismo, cultura e lazer.

A programação reúne apresentações culturais, música ao vivo, workshop de culinária para mulheres empreendedoras, além de serviços gratuitos oferecidos por instituições parceiras. Entre os atendimentos disponíveis estão orientações jurídicas, informações sobre empreendedorismo, serviços de saúde, cadastro para programas sociais e encaminhamento para vagas de emprego.

A abertura oficial acontece na sexta-feira (1º/05), às 9h, com o tradicional Café da Trabalhadora e do Trabalhador. Ao longo do dia, o público poderá acompanhar apresentações da Melhor Idade, atividades esportivas e atrações musicais, incluindo show da banda RJ 106 e apresentação da Banda Sinfônica Ambulante.

Já no sábado (02/05), a programação acontece a partir das 13h e terá como destaque um bate-papo sobre empreendedorismo feminino e o workshop de culinária voltado para mulheres empreendedoras, com entrega de certificados ao final da atividade. O encerramento contará com show da banda Baião do Biguá.

Durante os dois dias, a área externa do evento contará com brinquedos infláveis para crianças, polo cervejeiro e a Feira das Mulheres Empreendedoras da Colmeia, reunindo iniciativas locais e fortalecendo a economia criativa no município.

Confira a programação completa:

Sexta-feira – 1º

09h00 – Abertura oficial com falas institucionais

09h20 – Café da Trabalhadora e do Trabalhador

10h00 – Apresentação da Melhor Idade

11h00 – Apresentação da Secretaria de Esportes

12h00 – Intervalo com música (DJ)

13h30 – Show com a Banda RJ 106

15h30 – Apresentação da Banda Sinfônica Ambulante

17h00 – Encerramento

Sábado – 02/05

13h00 – Início do evento e informações sobre atendimentos

13h15 – Bate-papo sobre empreendedorismo feminino

13h50 – Workshop de culinária para mulheres empreendedoras (com certificado)

15h00 – Café da Trabalhadora e do Trabalhador

15h30 – Show com a Banda Baião do Biguá

17h00 – Encerramento

Área externa (a partir de 13h)

Brinquedos infláveis para crianças

Polo gastronômico

Feira das Mulheres Empreendedoras da Colmeia