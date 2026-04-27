Prefeitura leva atendimentos sociais, de saúde e documentação em ação integrada no município - Foto: Bernardo Gomes

Prefeitura leva atendimentos sociais, de saúde e documentação em ação integrada no município Foto: Bernardo Gomes

Publicado 27/04/2026 17:34

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania e do Gabinete do Povo, realizou nesta segunda-feira (27) um mutirão de serviços gratuitos no Campus 2 da Universidade de Vassouras, localizado no bairro Flamengo. A iniciativa integra as ações do município para ampliar o acesso da população a serviços essenciais, levando atendimento mais próximo dos moradores.

Durante o mutirão, foram oferecidos serviços como emissão de carteira de identidade, em parceria com o Detran-RJ, aferição de pressão arterial, medição de glicose, vacinação e cadastramento no Cadastro Único (CadÚnico), ampliando o acesso a direitos e políticas públicas.

“Estamos incluindo no CadÚnico pessoas que ainda não tinham acesso ao programa, garantindo que conheçam e possam acessar seus direitos. Essa ação leva cidadania a quem mais precisa”, destacou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Dryene Tavares.

“Essa é a primeira ação realizada em parceria com a Universidade de Vassouras no município, reunindo diferentes áreas para atender a população. Nosso objetivo é facilitar o acesso ao CadÚnico para pessoas já identificadas pelas equipes do Gabinete do Povo, além de oferecer serviços de saúde e documentação no mesmo espaço”, afirmou o subsecretário do Gabinete do Prefeito, Marcelo Garcia.

“Estava precisando fazer o Cadastro Único e consegui resolver hoje no mutirão. Fui muito bem recebida, com atenção e carinho”, comentou a moradora de São José, Márcia Soares.