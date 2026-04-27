Celebração de Ogum aconteceu na Praça de BambuíFoto: Bernardo Gomes

Maricá - Com apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assuntos Religiosos e da Companhia Maricá, Arte, Roteiro e Experiências (Maré), foi realizada neste domingo (26) a terceira edição da Festa de Ogum, na Praça de Bambuí. O evento foi promovido pela Comissão de Eventos Afro de Maricá e reuniu centenas de pessoas em uma programação cultural e religiosa voltada à valorização das tradições de matriz africana.
A celebração foi realizada em homenagem ao Dia de São Jorge, comemorado em 23 de abril, reunindo manifestações de fé e cultura popular. Gratuito, o evento contou ainda com a tradicional feijoada servida ao público, além de feira com artigos religiosos e barracas gastronômicas.
Organizador do evento, Pai Adriano de Oxalá destacou o significado da celebração.
“A Festa de Ogum é um momento de reafirmação da nossa fé, da nossa ancestralidade e da importância de manter vivas as tradições de matriz africana. Ver a população reunida, com respeito e participação, fortalece ainda mais esse trabalho coletivo que a gente constrói na cidade”, explicou.
Ao longo do dia, o público acompanhou uma programação diversificada, com apresentações culturais como o grupo Identidade Preta e roda de capoeira.
Um dos destaques da programação foi o show da cantora Jô Borges, que iniciou sua apresentação com a leitura de uma oração a São Jorge e, em seguida, comandou uma roda de samba que animou o público presente.
Moradora de Guaratiba, Teresa Castro ressaltou o respeito e a diversidade cultural do evento. “Foi um evento muito bonito, com muita cultura e respeito. Trouxe minha família e todos aproveitaram bastante”, disse.
Guilherme da Mata, morador de Ponta Negra, destacou o caráter comunitário do evento. “A Festa é um momento em que a comunidade se reconhece, se encontra e celebra suas raízes. Ver famílias, moradores e visitantes ocupando esse espaço com respeito e alegria mostra a força do nosso território e da nossa cultura”, afirmou.