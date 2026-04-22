Feijoada de São Jorge da união de Maricá no próximo sábado (25), com show de Jorge Aragão e apresentação oficial da equipe da EscolaFoto: Ney Junior
Show de Jorge Aragão vai embalar a Feijoada de São Jorge da união de Maricá
Será no sábado (25), na quadra da escola, no Centro de Maricá e haverá também a apresentação oficial da equipe que conduzirá a agremiação em sua estreia no Grupo Especial no Carnaval 2027
Show de Jorge Aragão vai embalar a Feijoada de São Jorge da união de Maricá
Será no sábado (25), na quadra da escola, no Centro de Maricá e haverá também a apresentação oficial da equipe que conduzirá a agremiação em sua estreia no Grupo Especial no Carnaval 2027
Policia Militar faz a maior apreensão de drogas da história de Maricá, R$ 1,4 milhão de entorpecentes foram retirados das ruas de Itaipuaçu
Houve troca de tiros, um gerente do tráfico foi baleado e encaminhado para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara e permanece sob custódia, o caso aconteceu no Minha Casa Minha Vida
Homem é preso após ameaçar matar companheira e incendiar casa no bairro do Caju, Maricá
O Grupamento Maria da Penha (GMAP), o PROEIS e o GODAT foram acionados e capturaram o criminoso que foi levado para a 82ª DP, no centro de Maricá
Maricá realiza jogo de futebol com time formado por indígenas no Dia dos Povos Originários
Evento no Estádio João Saldanha reuniu o CERES/EC Originários e o Combinado 19 de Abril em partida simbólica que destacou resistência, representatividade e inclusão no futebol
Maricá inaugura espaço dedicado ao empreendedorismo feminino
Novo polo oferece qualificação, geração de renda e apoio à autonomia das mulheres
Homem é preso por tentar matar a esposa em Maricá
O elemento espancava a mulher e foi preso em flagrante por agentes da 6ª Cia da Polícia Militar, o crime aconteceu no bairro do Marquês
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.