Feijoada de São Jorge da união de Maricá no próximo sábado (25), com show de Jorge Aragão e apresentação oficial da equipe da Escola - Foto: Ney Junior

Feijoada de São Jorge da união de Maricá no próximo sábado (25), com show de Jorge Aragão e apresentação oficial da equipe da EscolaFoto: Ney Junior

Publicado 22/04/2026 12:05 | Atualizado 22/04/2026 12:06

Maricá - A União de Maricá promove, no próximo sábado (25), mais uma edição da tradicional Feijoada do Padroeiro, em homenagem a São Jorge. O evento será realizado a partir das 14h, na quadra da escola, no Centro de Maricá, e terá como destaque a apresentação oficial da equipe que conduzirá a agremiação em sua estreia no Grupo Especial no Carnaval 2027, além de show do cantor Jorge Aragão.

A feijoada marca o pontapé inicial do novo ciclo da escola, reunindo comunidade, componentes e convidados em um dia de celebração. A abertura musical ficará por conta do cantor Bernini. Durante o evento, a União de Maricá também apresentará ao público o seu elenco show, sob a liderança do intérprete Zé Paulo Sierra, além do DJ Bacalhau nos intervalos.

Entre os destaques, o público acompanhará a primeira exibição do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, formado por Julinho Nascimento e Rute Alves, em solo maricaense. A bateria Maricadência também será apresentada sob o comando do mestre Nilo Sérgio, que dividirá a regência com Paulinho Steves. O evento contará ainda com a presença das musas e demais segmentos da agremiação.

Os ingressos já estão disponíveis para compra por meio da plataforma Guichê Web, com valor de R$ 30,00 no segundo lote. A feijoada será comercializada no local pelo mesmo valor. Mesas e cadeiras serão disponibilizadas gratuitamente, mediante ordem de chegada.