R$ 1,4 milhão em drogas apreendida pela PM em Itaipuaçu, a maior apreensão registrada no município de Maricá - Foto: Jorna O DIA

R$ 1,4 milhão em drogas apreendida pela PM em Itaipuaçu, a maior apreensão registrada no município de MaricáFoto: Jorna O DIA

Publicado 22/04/2026 07:50 | Atualizado 22/04/2026 07:51

Maricá - Policias Militares da 6ª Cia do 12º BPM realizaram uma operação que resultou na apreensão da maior quantidade de drogas já registrada na cidade, dando um duro golpe contra a bandidagem, foram retirados das ruas cerca de R$ 1,4 milhão em drogas do Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu.



A maior apreensão de drogas já registrada em Maricá foi realizada por agentes da PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) da 6ª Companhia, sob comando do Sargento Silveira.



Segundo informações, a operação foi resultado de um patrulhamento ostensivo para coibir o tráfico e o domínio criminoso no território, quando os Policiais entraram em um determinado ponto do conjunto habitacional, foram recebidos a balas pelos criminosos e houve troca de tiros, os suspeitos conseguiram fugir, mas um homem apontado como um gerente do tráfico foi baleado e levado para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí, onde permanece sob custódia.

A gigantesca quantidade de entorpecentes apreendida, e também uma pistola utilizada pelos criminosos foram levadas para a 82ª DP (Centro de Maricá), onde o caso foi registrado.