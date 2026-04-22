R$ 1,4 milhão em drogas apreendida pela PM em Itaipuaçu, a maior apreensão registrada no município de MaricáFoto: Jorna O DIA
A maior apreensão de drogas já registrada em Maricá foi realizada por agentes da PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) da 6ª Companhia, sob comando do Sargento Silveira.
Segundo informações, a operação foi resultado de um patrulhamento ostensivo para coibir o tráfico e o domínio criminoso no território, quando os Policiais entraram em um determinado ponto do conjunto habitacional, foram recebidos a balas pelos criminosos e houve troca de tiros, os suspeitos conseguiram fugir, mas um homem apontado como um gerente do tráfico foi baleado e levado para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí, onde permanece sob custódia.
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