Agressor de mulher, preso pela Guarda Municipal de MaricáFoto: Jornal O DIA
Diante da denúncia, equipes do Grupamento Maria da Penha (GMAP), PROEIS e GODAT foram acionadas e seguiram até o ponto de encontro no módulo do bairro Caju.
Durante as buscas, os agentes receberam informações sobre o veículo utilizado pelo suspeito, um Santana vermelho, que foi identificado por meio do sistema de leitura de placas (OCR) circulando pela região, inicialmente no sentido RJ-106 e, posteriormente, retornando em direção ao centro.
O carro foi localizado ao retornar para a residência da vítima, onde o suspeito foi abordado pelas equipes e conduzido, junto com a mulher, para a 82ª Delegacia de Polícia (Centro de Maricá), onde o caso foi registrado.
Em seguida, o caso foi encaminhado para a 76ª Delegacia de Polícia a Central de Flagrantes (Niterói), onde o auto de prisão em flagrante foi ratificado e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.
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