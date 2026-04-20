Agressor de mulher, preso pela Guarda Municipal de Maricá - Foto: Jornal O DIA

Agressor de mulher, preso pela Guarda Municipal de MaricáFoto: Jornal O DIA

Publicado 20/04/2026 17:11

Maricá - Um homem foi preso em flagrante após ameaçar matar a própria companheira e atear fogo na residência onde ela estava, no bairro Caju, em Maricá, o crime aconteceu na noite de domingo.

Segundo informações do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), o pedido de socorro foi feito por uma amiga da vítima, que relatou que a mulher estava dentro de casa com o elemento que fazia ameaças de morte contra ela.



Diante da denúncia, equipes do Grupamento Maria da Penha (GMAP), PROEIS e GODAT foram acionadas e seguiram até o ponto de encontro no módulo do bairro Caju.



Durante as buscas, os agentes receberam informações sobre o veículo utilizado pelo suspeito, um Santana vermelho, que foi identificado por meio do sistema de leitura de placas (OCR) circulando pela região, inicialmente no sentido RJ-106 e, posteriormente, retornando em direção ao centro.



O carro foi localizado ao retornar para a residência da vítima, onde o suspeito foi abordado pelas equipes e conduzido, junto com a mulher, para a 82ª Delegacia de Polícia (Centro de Maricá), onde o caso foi registrado.



Em seguida, o caso foi encaminhado para a 76ª Delegacia de Polícia a Central de Flagrantes (Niterói), onde o auto de prisão em flagrante foi ratificado e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.





