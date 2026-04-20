Jogo comemora o Dia dos Povos Originários em MaricáFoto: Elsson Campos
Maricá realiza jogo de futebol com time formado por indígenas no Dia dos Povos Originários
Evento no Estádio João Saldanha reuniu o CERES/EC Originários e o Combinado 19 de Abril em partida simbólica que destacou resistência, representatividade e inclusão no futebol
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Maricá inaugura espaço dedicado ao empreendedorismo feminino
Novo polo oferece qualificação, geração de renda e apoio à autonomia das mulheres
Homem é preso por tentar matar a esposa em Maricá
O elemento espancava a mulher e foi preso em flagrante por agentes da 6ª Cia da Polícia Militar, o crime aconteceu no bairro do Marquês
Quaquá critica imposição de suplente e expõe tensão no PT do Rio
Em nota pública, prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores reafirma apoio a Benedita da Silva, mas alerta para risco político e cobra respeito à maioria do partido no estado
Maricá F.C busca terceira vitória na Série D
O time entrra em campo neste sábado contra o Sampaio Corrêa, da vizinha Saquarema, para manter os 100% de aproveitamento na competição
Maricá recebe medalha do Bope por apoio às ações de segurança pública
Reconhecimento foi concedido pelo Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio a autoridades e civis que contribuem com operações estratégicas
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