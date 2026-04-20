Jogo comemora o Dia dos Povos Originários em Maricá - Foto: Elsson Campos

Jogo comemora o Dia dos Povos Originários em MaricáFoto: Elsson Campos

Publicado 20/04/2026 11:29 | Atualizado 20/04/2026 11:33

Maricá - A Prefeitura de Maricá celebrou no último sábado (19) o Dia Nacional dos Povos Originários com uma partida de futebol histórica no Estádio Municipal João Saldanha, reunindo o CERES/EC Originários, equipe 100% formada por atletas indígenas, e o Combinado 19 de Abril em um evento marcado por simbolismo, memória, resistência e valorização da cultura originária.

O pontapé inicial foi dado pelo ex-jogador Donizete Pantera, reforçando o caráter especial da programação. A partida teve como destaque o protagonismo do CERES/EC Originários, sediado em Maricá, que se prepara para disputar o Campeonato Carioca. O projeto reúne atletas de diferentes territórios e etnias, consolidando um marco inédito no futebol fluminense e nacional.

A iniciativa reuniu representantes indígenas, atletas, lideranças e moradores em uma celebração que uniu esporte, identidade, memória e pertencimento. “O Dia Nacional dos Povos Indígenas é um marco de resistência. São 526 anos de luta, mas aqui em Maricá a gente vive uma realidade de parceria e reconhecimento. É importante mostrar que é possível construir políticas e projetos com respeito aos povos originários, valorizando a cultura e criando oportunidades concretas”, disse o Tupã Darcy Nunes, da Aldeia Mata Verde Bonita e presidente do EC Originários.

Anderson Terra, do Instituto Terra do Saber, destacou o peso simbólico do momento para o esporte e para a representatividade indígena. “Jamais um menino de aldeia, daqui ou de qualquer outra parte do país, imaginou que poderia ter a oportunidade de jogar futebol profissionalmente. O que estamos construindo aqui é justamente essa possibilidade. A ideia é crescer cada vez mais, com novas categorias e mais oportunidades, para que esses atletas possam acreditar e buscar voos maiores”, apontou o parceiro do clube na organização administrativa e marketing.

Sediado em Maricá, o EC Originários reúne jogadores de 15 etnias e conta com cerca de 30% do elenco formado por atletas do próprio município. Por meio de uma parceria com o CERES, irá disputar a Série C do Campeonato Carioca. A proposta é consolidar o futebol como ferramenta de inclusão, representatividade e desenvolvimento, ampliando o alcance da iniciativa nos próximos anos com a criação de novas categorias.