Agressor, preso pela PM por tentar matar a própria esposa - Foto: Jornal O DIA

Agressor, preso pela PM por tentar matar a própria esposa Foto: Jornal O DIA

Publicado 19/04/2026 12:54 | Atualizado 19/04/2026 12:54

Maricá - Uma mulher foi brutalmente agredida pelo próprio marido e ficou em estado grave na noite deste sábado (18), no bairro Marquês na região central da cidade, a vítima foi socorrida quando foi encontrada em estado grave após sofrer agressões violentas dentro de casa.

O criminoso foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio após ser localizado pela Polícia Militar horas depois do crime.

Segundo informações, equipes da 6ª Cia do 12º BPM foram acionadas por volta das 21h para verificar uma denúncia de violência doméstica na Rua Marques de Santos.

Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a vítima sendo atendida por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Mesmo com dificuldade para falar, a mulher relatou que foi agredida violentamente pelo marido dentro de casa. De acordo com o depoimento, o homem teria tentado quebrar os dedos da vítima, feito ameaças de morte com uma faca e desferido socos e chutes, além de bater a cabeça dela diversas vezes contra a parede.

A filha da vítima foi quem acionou a polícia após receber a notícia de que a mãe estava sendo agredida, ela ainda informou que o suspeito chegou a procurá-la em sua casa no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo, e com medo, pediu ajuda a vizinhos e seguiu até Maricá para acompanhar a mãe.

Devido à gravidade dos ferimentos, a mulher foi levada ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, onde permanece internada após ser submetida a exames de imagem.

Com base nas informações repassadas, os policiais militares localizaram o suspeito em casa e o conduziram para a 82ª DP (Centro de Maricá), onde o caso foi registrado, em seguida foi encaminhado à 76ª DP de Niterói, a central de Flagrantes, onde permaneceu preso por tentativa de homicídio qualificado por feminicídio.