Obras de novo campus educacional começam em Inoã - Foto: Divulgação

Obras de novo campus educacional começam em InoãFoto: Divulgação

Publicado 16/04/2026 08:49 | Atualizado 16/04/2026 08:51

Maricá - A Prefeitura de Maricá iniciou na terça-feira (14) as obras do Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Eduardo Galeano, em Inoã. A unidade será a terceira do modelo CEPT no município e contará com mais de 50 salas de aula, laboratórios de ciências, teatro, cinema, piscina olímpica e outros espaços voltados aos estudantes e à comunidade local.

“Nós vamos integrar toda a área onde será construído o campus e implantar uma escola em tempo integral completa. E o mais importante: aos finais de semana, os CEPTs estarão de portas abertas para a população, que terá acesso à quadra de esportes, ao cinema, à piscina olímpica e a outras estruturas de ponta”, destacou o prefeito Washington Quaquá.

O CEPT de Inoã leva o nome do escritor uruguaio Eduardo Galeano, reconhecido por sua contribuição ao pensamento crítico latino-americano e à defesa da democracia. A unidade atenderá estudantes desde o berçário até a conclusão do Ensino Fundamental, com início das aulas previsto para 2027.

A iniciativa integra a expansão dos CEPTs no município, com novas unidades previstas para Itaipuaçu, Ponta Negra e Itapeba, ampliando a rede de ensino integral e o acesso da população a espaços educacionais, culturais e esportivos.