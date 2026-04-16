Obras de novo campus educacional começam em InoãFoto: Divulgação
Prefeitura de Maricá inicia obras de novo campus educacional em Inoã
Unidade será a terceira do modelo CEPT e contará com estrutura integrada de ensino, cultura e esporte e se chamará CEPT Eduardo Galeano
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Maricá fortalece rede de proteção às mulheres com atuação integrada
Parceria entre Guarda Municipal e Secretaria de Mulheres amplia segurança e acolhimento às vítimas de violência
Polícia Militar prende quatro traficantes de drogas no Risca Faca em Inoã
Com a quadrilha, foi apreendida uma grande quantidade de drogas uma pistola , uma réplica de pistola, uma réplica de fuzil e três radiostransmissores
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