Mais de 300 km implantados para esgotamento sanitário - Foto: Divulgação

Mais de 300 km implantados para esgotamento sanitárioFoto: Divulgação

Publicado 15/04/2026 12:03 | Atualizado 15/04/2026 12:03

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar), está ampliando a atuação no município com foco em expansão da rede de esgoto, fortalecimento institucional e ações sociais voltadas à população. Atualmente, 16% do esgoto da cidade é tratado e a meta da cidade é chegar a 54% de cobertura de esgotamento sanitário até 2028.

“As obras estão avançando em regiões estratégicas da cidade e isso inclui tanto a implantação de rede quanto a ampliação de estações de tratamento, essencial para aumentar a cobertura do serviço. Desde 2021, foram implantados mais de 300 quilômetros de rede em Maricá, além da atuação em estações de tratamento que hoje já atendem milhares de famílias”, comentou o diretor comercial Guthyerre Alves, durante entrevista na Rádio Ultra FM nesta terça-feira (14/04).

Renovação da concessão e ampliação da rede

Segundo Guthyerre, a renovação da concessão municipal do saneamento até 2056 representou um passo importante para garantir segurança jurídica e viabilizar o planejamento de longo prazo no setor. Desde que assumiu a concessão, em 2021, a Sanemar implantou mais de 300 quilômetros de rede de esgoto em Maricá, além de atuar com cerca de 14 estações de tratamento, alcançando aproximadamente 4.500 famílias.

“Hoje temos equipes atuando em diferentes bairros, como Jardim Atlântico Leste, São José, Inoã, Recanto, Chácaras de Inoã e Santa Paula, além de novas frentes importantes previstas para Itaipuaçu. O saneamento vai muito além da rede. Ele impacta diretamente a saúde pública, o meio ambiente e a qualidade de vida, por isso cada investimento nessa área tem reflexo concreto”, explicou.

A ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Araçatiba, que passará de 14 para 50 litros por segundo, e a previsão de início, para os próximos dias, da obra da ETE com emissário terrestre e submarino em Itaipuaçu - considerada uma das frentes mais importantes para o avanço do saneamento na cidade - também foram abordadas durante a entrevista.

Barra de Maricá com rede operando

Na Barra de Maricá, onde a rede de esgoto já está instalada, os moradores podem providenciar a ligação regular dos imóveis à rede pública, mediante verificação da Declaração de Possibilidade de Esgotamento (DPE). Este é o documento que informa se o imóvel está apto a ser conectado ao sistema.

“Ter a rede pronta na Barra de Maricá é um avanço importante. Agora, a ligação regular dos imóveis é o passo que vai permitir que esse investimento se converta em benefício direto para a população”, ressaltou o diretor.

Tarifa de Esgotamento Sanitário

Durante a entrevista, Guthyerre Alves também explicou a entrada em vigor da Tarifa de Esgotamento Sanitário, prevista em decreto municipal. Segundo ele, a cobrança marca a transição para um modelo em que o serviço deixa de ser apenas implantado e passa a ser operado de forma mais estruturada, com sustentabilidade financeira para garantir a continuidade dos investimentos e a expansão do sistema.

“O saneamento exige planejamento de longo prazo, operação técnica e recursos permanentes. A lógica da tarifa é permitir que o sistema funcione de forma sustentável, com condições de manter as estruturas em operação e seguir avançando com as obras e conexões.

A cobrança acontece por meio de boleto emitido diretamente pela Sanemar. Também será aplicada uma tarifa social para a população inscrita no CadÚnico, além de outros critérios definidos para alcançar as famílias que mais necessitam do benefício.

A cobrança da Tarifa de Esgotamento Sanitário (TES) da Sanemar passou a valer com base no Decreto nº 297/2026 a partir de 1º de março de 2026. O valor da tarifa é calculado com base no volume de água consumido no imóvel, sendo a tarifa mínima residencial fixada em R$ 62,25 (equivalente ao consumo mínimo de 15 metros cúbicos por mês).