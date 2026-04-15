Grupamento Maria da Penha é uma frente de proteção às mulheres vítimas de violência - Foto: Elsson Campos

Grupamento Maria da Penha é uma frente de proteção às mulheres vítimas de violência Foto: Elsson Campos

Publicado 15/04/2026 10:01 | Atualizado 15/04/2026 10:13

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Segurança Cidadã e Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, desenvolve ações integradas de proteção ao público feminino. A parceria envolve o Grupamento Maria da Penha da Guarda Municipal, que oferece segurança, acolhimento e acompanhamento às vítimas de violência.

O grupamento atua 24 horas, desde o primeiro contato até o encaminhamento para os serviços da rede municipal. As equipes realizam atendimentos por acionamento no telefone 156 ou pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) no (21) 96809-1516, prestando suporte imediato às mulheres em situação de risco.

A agente da Guarda Municipal, Pamela Sousa, destacou a importância de denunciar e buscar ajuda.

“Em Maricá, existe uma rede de apoio preparada para acolher, orientar e ajudar da melhor forma possível. As vítimas podem entrar em contato a qualquer momento, tirar dúvidas e pedir apoio”, afirmou.

Após o primeiro atendimento, as vítimas são encaminhadas ao Centro Especializado de Apoio à Mulher (CEAM), onde recebem suporte jurídico, psicológico e social, além de orientações sobre os direitos e acesso a benefícios. Em casos de violência física ou sexual, as equipes também acompanham as vítimas até unidades de saúde.

“Nosso trabalho é oferecer segurança e acolhimento para que essa mulher tenha acesso a todos os direitos e atendimentos disponíveis”, ressaltou o agente João Victor de Sousa.

Criado pela Guarda Municipal de Maricá, o Grupamento Maria da Penha é uma frente de proteção às mulheres vítimas de violência com base na Lei Maria da Penha, que prevê medidas de enfrentamento a diferentes tipos de violência, como física, psicológica, moral, sexual e patrimonial.