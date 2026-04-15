Grupamento Maria da Penha é uma frente de proteção às mulheres vítimas de violência Foto: Elsson Campos
Maricá fortalece rede de proteção às mulheres com atuação integrada
Parceria entre Guarda Municipal e Secretaria de Mulheres amplia segurança e acolhimento às vítimas de violência
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Polícia Militar prende quatro traficantes de drogas no Risca Faca em Inoã
Com a quadrilha, foi apreendida uma grande quantidade de drogas uma pistola , uma réplica de pistola, uma réplica de fuzil e três radiostransmissores
Policiais Civis da 82ª DP prendem agressor de mulher em Itaipuaçu
O elemento descumpriu medida protetiva, o criminoso ainda violou a tornozeleira eletrônica que o monitorava
Prefeitura de Maricá cria programa para ajudar empreendedores com acesso a crédito
Empreenda Maricá vai oferecer empréstimos para moradores investirem em seus negócios
Polícia Militar prende cinco traficantes de drogas no Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu
Na ação uma enorme quantidade de entorpecentes foi apreendida, os elementos foram levados para a 82ª DP, juntamente com o material apreendio
Prefeitura de Maricá amplia oportunidades com cursos gratuitos de qualificação profissional
Formações em diversas áreas preparam moradores para o mercado de trabalho e fortalecem a mão de obra local
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