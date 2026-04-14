Grande quantidade de drogas, pistola, replica de pistolas e de fuzil, radiotransmissores e quatro presos pela Polícia Militar - Foto: Jornal O DIA

Grande quantidade de drogas, pistola, replica de pistolas e de fuzil, radiotransmissores e quatro presos pela Polícia Militar Foto: Jornal O DIA

Publicado 14/04/2026 16:34

Maricá - Policias Militares da 6ª Cia do 12º BPM, prenderam na tarde desta terça-feira (14), quatro traficantes de drogas em uma ação de intensificação do patrulhamento de rotina na Comunidade do Risca Faca em Inoã.

Segundo informações, durante o patrulhamento a guarnição teve sua atenção voltada para um quarteto que agia de forma suspeita ao perceber a presença da Polícia e tentaram fugir, porém os agentes conseguiram abordar os elementos e com eles foi encontrado: 01 Pistola cal 9mm, 01 Simulacro de Fuzil, 01 Simulacro de Pistola, 03 Radiotransmissores, uma grande quantidade de material entorpecente.



Eles foram presos e juntamente com o material apreendido encaminhados a 82ª DP onde o crime foi registrado.

