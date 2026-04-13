Torneio de luta livre em Itaipuaçu - Foto: Thamyris Mello

Torneio de luta livre em ItaipuaçuFoto: Thamyris Mello

Publicado 13/04/2026 10:22 | Atualizado 13/04/2026 10:24

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Lutas e Esportes de Combate de Base e Alto Rendimento, apoiou neste domingo (12) o Maricá Grappling 2026, primeira competição oficial de luta livre esportiva no município. O evento, realizado na Arena Itaipuaçu, reuniu atletas de diferentes idades e níveis, com entrada gratuita e arrecadação de alimentos não perecíveis.

As disputas começaram pela manhã, com as categorias mirim e infantil, e seguiram ao longo do dia até as categorias adulto e master, com a presença de atletas de Maricá, de municípios vizinhos e de outros estados, como Minas Gerais e São Paulo.

“Eventos como esse promovem desenvolvimento social e econômico, além de proporcionarem aos atletas a oportunidade de competir em casa. Isso fortalece o pertencimento e contribui para o crescimento na modalidade”, destacou Thiago da Silva, secretário de Lutas e Esportes de Combate de Base e Alto Rendimento.

Atleta da competição, Ana Júlia ressaltou a importância do evento. “Foi muito emocionante lutar pela primeira vez em Maricá. A estrutura estava excelente e o evento incentiva os atletas, mostrando o esporte como um caminho de oportunidades”, ressaltou.

Acompanhando a participação da filha Emily, Elisangela celebrou o resultado da participação. “Foi uma grande alegria ver o desempenho dela. Ficamos impressionados com a estrutura do campeonato, que está de parabéns”, pontuou.