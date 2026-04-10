?Vermelhinhas? contam com 63 estações na cidade - Foto: Bernardo Gomes

?Vermelhinhas? contam com 63 estações na cidadeFoto: Bernardo Gomes

Publicado 10/04/2026 11:23

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), oferece à população o sistema gratuito de bicicletas compartilhadas da cidade, conhecido como “Vermelhinhas”, premiado como uma das principais iniciativas de mobilidade urbana sustentável do país. O serviço chegou a 53 estações adultas e 10 voltadas ao público infantil, atendendo moradores e visitantes em diferentes regiões.

As bases estão localizadas nos quatro distritos da cidade, com destaque para pontos estratégicos e de movimentação elevada, como a Praça Orlando de Barros Pimentel, a Orla de Araçatiba e a Praia de Itaipuaçu. Com isso, é facilitado o deslocamento diário para trabalho, estudo e lazer, além da integração com outros meios de transporte gratuitos.

A previsão é que o sistema alcance 80 estações e 800 bicicletas em breve, para fortalecer a mobilidade e a ocupação dos espaços urbanos.

“A expansão do sistema de bicicletas Vermelhinhas amplia a mobilidade urbana sustentável em Maricá. O serviço gratuito incentiva deslocamentos em diferentes bairros, promovendo integração, acessibilidade e qualidade de vida”, destacou o presidente da EPT, Celso Haddad.

Para utilizar o serviço de bikes gratuitas, é necessário realizar um cadastro prévio no aplicativo disponível para dispositivos Android e iOS. Por meio da plataforma, o usuário pode localizar a estação mais próxima e liberar a bicicleta diretamente no local escolhido, de forma prática e gratuita.