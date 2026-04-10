?Vermelhinhas? contam com 63 estações na cidadeFoto: Bernardo Gomes
Maricá tem o maior sistema gratuito de bicicletas compartilhadas do país
Vermelhinhas’ contam com 63 estações, conectando bairros e incentivando a mobilidade sustentável na cidade
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Homem é preso em carro envolvido em vários furtos e é flagrado com peça automotiva furtada em Maricá
O veículo foi localizado após alerta do Ciosp e acabou sendo interceptado em São Jose do Imbassaí, apreendido e com elemento sendo conduzido
Maricá celebra no próximo fim de semana a ancestralidade africana
Programação cultural e gratuita, reúne dança, música, gastronomia e saberes ancestrais no Sítio Abèbè, promovendo o intercâmbio cultural
Homem é preso em flagrante por descumprir medida protetiva em Maricá
O elemento estava espionando a ex-mulher, na praia de Cordeirinho quando foi preso pela Polícia Civil
Prefeitura de Maricá promove mutirão de emissão de identidades para idosos
A ação social acontece no próximo sábado dia 11 de abril, a partir das 9h, na subprefeitura de Itaipuaçu
Maricá registra menor índice de roubos de veículos na Região Metropolitana
Dados do ISP mostram avanços na segurança do município, com redução de 70% em índices de roubo e letalidade
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