Menor índice de roubos de veículos na Região Metropolitana é em Maricá - Foto: Divulgação

Menor índice de roubos de veículos na Região Metropolitana é em MaricáFoto: Divulgação

Publicado 07/04/2026 20:43 | Atualizado 07/04/2026 20:44

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, registrou queda histórica nos roubos de veículos no primeiro trimestre de 2026, alcançando a menor taxa da Região Metropolitana entre cidades com mais de 100 mil habitantes. O município também atingiu o menor índice de letalidade violenta dos últimos 24 anos e segue há dois anos sem registros de latrocínio e roubo de carga.

Os dados foram divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) e evidenciam os avanços contínuos nas ações de segurança pública da cidade.

“Estamos preparando a Cidade da Segurança, armando a Guarda Municipal e avançando na construção do batalhão da Polícia Militar. Com isso, organizamos as forças de segurança para que Maricá se torne o município mais seguro do país”, ressaltou o prefeito Washington Quaquá.

A cidade também avança em outros índices. Entre 2018 e 2026, Maricá reduziu em mais de 70% os índices de roubo de rua e letalidade violenta. No mesmo período, a cidade registrou queda superior a 80% nos roubos de veículos.

O secretário de Segurança Cidadã, coronel Julio Veras, ressaltou que os investimentos resultam em mais qualidade de vida para a população.

“Maricá vem ampliando os investimentos em tecnologia, infraestrutura e inteligência artificial para reduzir os índices de violência. Seguiremos capacitando e especializando os agentes, além de fortalecer a integração com as polícias Militar e Civil”, acrescentou.

Investimentos em estrutura e capacitações

O município avança nas obras da Cidade da Segurança. O novo complexo contará com estruturas modernas para centralizar as operações, incluindo área de treinamento, estande de tiro, espaço para capacitações e um novo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), com câmeras inteligentes e monitoramento em tempo real.

Além disso, em 2026, o município, em parceria com o Governo do Estado, anunciou a construção do 13º Batalhão da Polícia Militar, que será instalado na Cidade da Segurança.