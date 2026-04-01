Marica supera metas nacionais alfabetizando - Foto: Elsson Campos

Marica supera metas nacionais alfabetizandoFoto: Elsson Campos

Publicado 01/04/2026 15:09 | Atualizado 01/04/2026 15:09

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, registrou avanço nos índices de alfabetização da rede municipal de ensino. Dados do Indicador Criança Alfabetizada (ICA), divulgados na terça-feira (31/03), apontam que o município alcançou 68% dos estudantes alfabetizados ao final do 2º ano do Ensino Fundamental em 2025, superando a meta estipulada de 64%.

O resultado consolida uma trajetória de crescimento contínuo no índice de alfabetização no município. Em 2023, o índice era de 57%, passando para 59% em 2024 e alcançando, agora, um salto de nove pontos percentuais em apenas um ano.

“Ultrapassar as metas de alfabetização é resultado de um trabalho coletivo consistente. Saímos de 59% em 2024 para 68% em 2025, superando as metas nacional e estadual. Esse avanço é fruto de um conjunto de ações, com foco no direito de aprender e na alfabetização efetiva”, destacou o secretário de Educação, Rodrigo Moura.

O Indicador Criança Alfabetizada do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mede a capacidade de leitura e escrita dos estudantes até o final do 2º ano do Ensino Fundamental. O desempenho acima da meta indica maior garantia de aprendizagem no tempo adequado, fortalecendo o desenvolvimento educacional e ampliando oportunidades.

O avanço em Maricá está ligado a investimentos contínuos na formação de professores, valorização dos profissionais da educação e melhorias na infraestrutura das unidades escolares.