Colégio Estadual Elisiário MattaFoto: Reprodução
Adolescente grávida é agredida dentro de escola estadual em Maricá
Com apoio de agentes da Guarda Municipal, a aluna e as agressoras foram levadas a 82ª Delegacia de Polícia onde o caso foi registrado e as partes ouvidas
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Com apoio de agentes da Guarda Municipal, a aluna e as agressoras foram levadas a 82ª Delegacia de Polícia onde o caso foi registrado e as partes ouvidas
Cerimônia oficializa posse de nova presidência da Codemar
Sai Celso Pansera e entra Júlio César Urdangarin que atuava como diretor de planejamento da Codemar
Homem é assassinado em frente a um bar no bairro do Caju, em Maricá
O crime, provavelmente uma execução, aconteceu em plena luz do dia, a Policia Militar chegou rapidamente até o local, o corpo da vítima foi perfurado pelos disparos de arma de fogo
Cinema itinerante leva filmes à orla do Parque Nanci, em Maricá
Além da exibição gratuita de filmes, várias atividades recreativas com programação variada voltada para toda a família, confira a programação que acontece entre 03 e 05 de abril
Policiais Civis da 82ª Delegacia de Polícia prendem agressor de mulher em Maricá
O criminoso, havia por repetidas vezes, descumprido a medida protetiva, o elemento já usava uma tornozeleira eletrônica e ameaçou a ex-mulher de morte
Prefeitura de Maricá promove campanha de prevenção a incêndios urbanos e ambientais
Iniciativa da Defesa Civil reforça medidas de segurança essenciais em períodos de estiagem e temperaturas elevadas
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