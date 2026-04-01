Colégio Estadual Elisiário Matta - Foto: Reprodução

Colégio Estadual Elisiário MattaFoto: Reprodução

Publicado 01/04/2026 12:12 | Atualizado 01/04/2026 12:12

Maricá - Uma adolescente grávida de dois meses foi agredida por outras estudantes na manha desta quarta-feira (01) dentro do Colégio Estadual Elisiário Matta, no centro do município.

Segundo o relato da vítima, outras duas adolescentes teriam iniciado as agressões contra ela, desferindo chutes, puxões de cabelo e tapas. A confusão aconteceu nos corredores da unidade escolar causando um grande tumulto na escola, vários estudantes presenciaram a briga e alguns tentaram separar a briga das colegas.

A direção da escola acionou equipes da Patrulha da Criança e do Adolescente, que foram até o local para atender a ocorrência. No momento da chegada, a briga já havia cessado e os agentes encaminharam a adolescente a maternidade do Hospital Municipal Conde Modesto Leal, acompanhada por uma responsável.

No hospital, ela passou por exame de ultrassonografia, que não apontou sangramento, sendo constatado apenas abdômen pouco doloroso à palpação profunda.

Após avaliação médica, ela foi orientada a permanecer em observação em casa por alguns dias.

Todas as partes foram encaminhadas para a 82ª Delegacia de Polícia de Maricá, onde a ocorrência foi registrada.